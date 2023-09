« Pipigate »: Vanquickenborne livre ses propres images et accuse les syndicats policiers de chercher à lui nuire

Face à la pression de l’opposition, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, viendra jeudi en commission de la Chambre pour s’expliquer sur l’incident qui s’est produit lors de sa fête d’anniversaire. Mardi dans l’après-midi, le ministre a montré à la chaîne VTM les images de ses propres caméras de surveillance.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a montré mardi à la chaîne privée flamande VTM les images de ses propres caméras de surveillance afin de prouver qu’il n’était pas au courant de l’incident qui s’est produit lors de sa fête d’anniversaire, où des invités ont uriné à plusieurs reprises sur un combi de police. Il a également accusé les syndicats de policiers de chercher à lui nuire.

Cet incident qui s’est déroulé durant la nuit du 14 au 15 août a déjà suscité la polémique et la réaction du ministre mais l’affaire a été relancée lundi à la suite d’un article de la VRT sur son site internet qui mettrait à mal la version du ministre. Le ministre ferait semblant d’uriner avant de saisir son appareil photo et d’éclater de rire.

Le libéral flamand a toujours affirmé qu’il n’a appris les faits que lorsque ceux-ci ont été révélés dans la presse. Les images livrées par M. Van Quickenborne le montrent vers 4h en compagnie d’un ami devant sa villa dans l’attente, selon le ministre, d’un taxi. Il effectue un mouvement « qui peut être interprété d’une certaine manière » et saisit ensuite son gsm pour faire un selfie des plus classiques avec son ami. Il se rend par après à la camionnette de police, vide, stationnée de l’autre côté de la rue, ouvre la porte pour, selon ses dires, la verrouiller.

Le ministre accuse les syndicats de policiers, en conflit ouvert avec lui en raison d’un projet d’accord sectoriel qu’il a refusé de signer, d’être derrière cette affaire.

« Une opération qui vise à me nuire est en cours de la part de certains syndicats de police qui ne peuvent accepter que l’on va mettre fin progressivement à leur régime de pension à partir de 58 ans. D’abord, avec mon ancien président de parti, Egbert Lachaert, on a essayé de nous intimider physiquement et maintenant ils s’en prennent à moi », a-t-il affirmé.

Selon VTM, M. Van Quickenborne sait qui sont les convives qui ont uriné sur le véhicule de police et leur a demandé de se signaler auprès de la justice.

Le PTB et Les Engagés réclament l’audition du ministre de la Justice

Le député Nabil Boukili (PTB) a réclamé l’audition en urgence à la Chambre du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, à la suite de l’incident qui s’est produit lors de la fête d’anniversaire de celui-ci et des explications qu’il a fournies par la suite.

« Dans un premier temps, le ministre de la Justice a indiqué ne pas être au courant de l’affaire. Cependant, les images de vidéosurveillance, rapportées par la VRT, semblent indiquer le contraire. On y verrait le ministre, quelques heures après que ses invités aient uriné à plusieurs reprises sur le combi de police. Le ministre se serait penché en arrière pour faire semblant d’uriner à son tour, puis aurait regardé son téléphone portable en riant, avant d’ouvrir la portière du combi », a indiqué le député de l’opposition.

Le PTB se dit consterné. « Des personnes ont uriné à trois reprises sur un combi appartenant à la police chargée de protéger le ministre. Ces nouvelles informations sur l’attitude du ministre et de son entourage doivent être tirées au clair: les policiers font de leur mieux pour le protéger, un tel manque de respect est totalement indécent. Nous demandons que les images de vidéosurveillance soient rendues publiques et que le ministre vienne s’expliquer devant le parlement », a-t-il ajouté.

« Ce serait gravissime et irrespectueux »

« Afin de vérifier la véracité des faits et donc savoir si le ministre de la Justice a menti, ce qui serait gravissime et irrespectueux par rapport à la police, nous demandons que Vincent Van Quickenborne s’explique en commission de la Justice et que les images soient diffusées », a déclaré la députée Les Engagés Vanessa Matz sur X (anciennement Twitter).

DéFI a également exprimé son indignation. Selon la députée Sophie Rohonyi, le ministre a manqué de respect envers la police qui assure sa protection et jette l’opprobre sur la classe politique en renforçant la méfiance des citoyens envers la classe politique.

Lundi soir, la N-VA a estimé que le ministre ne pouvait rester en place s’il s’avérait qu’il a fait de fausses déclarations tandis que le Vlaams Belang a exigé sa démission.

Vincent Van Quickenborne viendra s’expliquer jeudi sur cette affaire, en commission de la Chambre.