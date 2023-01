Nouvel incident au procès des attentats de Bruxelles: l’imbroglio total concernant les avocats d’Abrini et d’El Haddad

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a rendu, jeudi en fin de matinée, dans le procès des attentats du 22 mars 2016, deux arrêts déclarant que les avocats de deux accusés, qui étaient sans mandat, sont désormais commis d’office à la défense de leurs clients.

Me Jonathan De Taye, ancien conseil d’Ali El Haddad Asufi, est ainsi désormais commis d’office à la défense de ce dernier. Et Me Stanislas Eskenazi, ancien conseil de Mohamed Abrini, est désormais commis d’office à la défense de celui-ci. Tous deux ont dit respecter la décision de la présidente en ce sens. Le procès peut donc se poursuivre.

Pour ces avocats, bien qu’ils soient maintenant contraints de continuer à représenter leurs clients, la problématique des conditions de transfert n’est pas résolue pour autant et aura un impact sur le bon déroulement du procès. Depuis le début des débats, les accusés détenus dénoncent être soumis, durant leur transfert de la prison au palais de justice, à des fouilles à nu durant lesquelles ils doivent faire des génuflexions pour exposer leurs parties intimes à la vérification des policiers. Le 29 décembre dernier, le juge des référés a estimé que ces fouilles, si elles sont systématiques et non motivées par une menace spécifique (risque de cacher une arme, risque d’évasion, etc.), sont dégradantes et donc interdites.

Jeudi, les avocats ont affirmé que la police fédérale n’a pourtant pas produit la notification des fouilles à nu effectuées sur leurs clients mardi, le 3 janvier. Or, la police est désormais contrainte de motiver chaque décision de fouille à nu et de la notifier à l’accusé détenu concerné.

Pour les 4 et 5 janvier, les notifications de ces fouilles ont bien été envoyées aux avocats, jeudi à l’aube, mais celles-ci sont en néerlandais. Or, le procès se déroule en langue française. Ces pièces sont donc actuellement traduites par un interprète à l’audience.