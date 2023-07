Procès des attentats de Bruxelles: le verdict Direct Suivez le verdict du procès des attentats de Bruxelles. Retrouvez toutes les informations en direct. La présidente de la cour d’assises, Laurence Massart, en justice contre l’État belge Dernière mise à jour aujourd'hui, 07:13

Chairwoman of the court Laurence Massart pictured at a session to read the verdict of the trial of the terrorist attacks of March 22, 2016, at the Brussels-Capital Assizes Court, Tuesday 25 July 2023 at the Justitia site in Haren, Brussels. On March 22 2016, 32 people were killed and 324 got injured in suicide bombings at Zaventem national airport and Maalbeek/ Maelbeek metro station, which were claimed by ISIL. BELGA PHOTO STAFF