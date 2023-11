Les parents de Julie Van Espen attaquent l’Etat belge en justice

La famille de Julie Van Espen, assassinée à Anvers en mai 2019, est persuadée que la vie de la jeune femme aurait pu être préservée si la justice belge avait correctement fonctionné. Convaincue que l’État belge a manqué à sa responsabilité de protéger ses citoyens, la famille a décidé d’intenter une action en justice, se basant sur les conclusions d’un rapport émanant du Conseil supérieur de la justice, écrit le journal De Standaard.

Julie Van Espen avait été violée et tuée par Steve Bakelmans, un homme déjà condamné à deux reprises pour viol. Ce dernier a été reconnu coupable des faits fin 2021 par la cours d’assises d’Anvers et condamné à la réclusion à perpétuité.

L’assassinat de la jeune femme avait provoqué une importante vague d’émotions d’autant que Steve Bakelmans aurait dû se trouver derrière les barreaux au moment des faits. Deux ans auparavant, en 2017, il avait en effet été condamné par le tribunal correctionnel d’Anvers à une peine de quatre ans de prison pour des faits de viols. Décrit dans le jugement comme « un narcissique antisocial sans aucun sens de la norme », Steve Bakelmans était en outre en état de récidive puisqu’il avait déjà été condamné pour viol en 2004.

Mais il avait interjeté appel de sa condamnation de 2017 et dans l’attente d’un jugement en appel, qui n’était toujours pas intervenu le 4 mai 2019, Steve Bakelmans avait été laissé en liberté.

Dans un rapport sorti fin 2019, le Conseil supérieur de la Justice a fustigé le travail de la cour d’appel d’Anvers et du parquet général anversois dans ce dossier.