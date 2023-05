Le Belge Olivier Vandecasteele libéré ce vendredi, après 455 jours de détention

Le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele est en chemin pour le Belgique, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo.

Le Belge Olivier Vandecasteele, détenu depuis 455 jours en Iran, a été libéré vendredi et est en chemin pour la Belgique.

Un accord a été trouvé pour permettre sa libération. Une information confirmée par le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD). « Le Belge Olivier Vandecasteele est en chemin pour la Belgique. Si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir. Enfin libre », a-t-il déclaré.

Olivier Vandecasteele a été conduit jusqu’à Oman la nuit dernière, où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé ce vendredi matin un certain nombre d’examens médicaux en vue d’évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles.

« Un soulagement »

« Ce retour d’Olivier Vandecasteele en Belgique est un soulagement, s’est réjoui le Premier ministre. Un soulagement pour sa famille, ses amis, ses collègues. »

Alexander De Croo a tenu à saluer « le courage » et « la force » des proches de l’humanitaire belge. Il a également souhaité remercier les diplomates belges et les services de la sécurité et de la sûreté pour leur professionnalisme et tous les efforts déployés. « C’est grâce à vous qu’Olivier est libre aujourd’hui. »

« Nous n’abandonnons, en Belgique, personne. Encore moins un innocent. », a conclu le Premier.

La médiation d’Oman dans le sort d’Olivier Vandecasteele

Depuis quelques semaines, les signaux favorables se multipliaient. Les autorités belges et iraniennes ont eu de nombreux contacts et annoncé l’une et l’autre qu’elles mettaient en oeuvre un traité de transfèrement de personnes condamnées approuvé par la Chambre en juillet 2022.

Le sultanat d’Oman a joué dans cette affaire un rôle de médiation. Dans un tweet, le ministère des Affaires étrangères de ce pays de la péninsule arabique a mis en avant les efforts qu’il a fournis et qui ont pu mener à un accord entre la Belgique et l’Iran, évoquant des discussions qui ont eu lieu dans la capitale Muscat entre les deux parties.

Le traité de transfèrement devait permettre un échange entre M. Vandecasteele et Assadolah Assadi, un diplomate iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste contre un rassemblement de l’opposition iranienne. La déclaration du Premier ministre n’en dit mot. La communication des autorités omanaises confirme toutefois que des « individus » ont été emmenés à Muscat venant de Téhéran et de Bruxelles.