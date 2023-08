Jeux de hasard: l’application Itsme facilite les exclusions volontaires

En 2022, la Commission des jeux de hasard a enregistré 7.278 exclusions volontaires de jeux, ce qui est bien au-dessus des chiffres de l’année précédente. La commission attribue cette tendance à l’exclusion volontaire qui peut être réalisée via l’application Itsme, rapportent les journaux du groupe Mediahuis.

Depuis 2004, cette commission du SPF Justice gère une sorte de liste noire de joueurs (Excluded Persons Information System -EPIS). Les personnes qui sont renseignées sur cette liste ne sont pas autorisées dans les casinos (tant virtuels que réels) ou bureau de jeux.

Ce document est un des instruments de la lutte contre l’addiction au jeu. Un joueur peut aussi demander d’y être inscrit. En 2022, 7.278 demandes spontanées ont été enregistrées. Ce qui constitue une augmentation notable par rapport aux 4.727 exclusions volontaires de 2021.

« Cette forte augmentation est surtout liée à la possibilité de s’exclure via le système ­Itsme », explique Marjolein De Paepe, responsable de la communication pour la commission des jeux de hasard. « Cette option existe depuis 2021. La procédure d’exclusion est plus simple et plus rapide ». Les chiffres de la commission indiquent qu’en 2022 environ 53% des exclusions volontaires ont été demandées via l’application Itsme.