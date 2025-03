Google condamné à payer 76 millions d’euros à une start-up belge

Google a été condamné à payer 76 millions d’euros à Proxistore, une start-up belge spécialisée dans la publicité en ligne. Un juge du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a ordonné la saisie de cette somme sur le compte bancaire irlandais de Google, à la suite d’un différend commercial, selon Le Soir

Le 12 février dernier, Google, déjà dans les tribunaux contre Proxistore pour d’autres motifs, bloque sans raison certaines campagnes publicitaires de la petite entreprise. Elle avait déjà agi de la sorte le 1er février. Le blocage cumulé dure 76 heures.

Acculée, la start-up saisit la justice en urgence, en exigeant la reprise du service et le paiement de 76 millions d’euros (un million d’astreintes par heure de blocage). Comme lors du précédent incident, onze jours auparavant, la justice donne raison à Proxistore et accorde, cette fois, la procédure de saisie conservatoire en urgence. Cette missive, ordonne de bloquer ladite somme sur le compte Citibank de Google Irland Limited, (la société mère européenne du groupe est basée à Dublin).

A ce stade, le ministère irlandais de la Justice n’a toujours pas accusé réception de l’ordonnance envoyée jeudi dernier.

La banque doit, dans un premier temps, bloquer le compte irlandais de Google, sécuriser 76 millions d’euros et libérer le solde. Si la firme américaine ne verse pas la somme due à Proxistore (et en l’absence d’un recours valide), l’argent sera automatiquement versé à la start-up belge dans les quatorze jours. Google a dénoncé une action unilatérale et estimé que Proxistore n’a pas payé les factures dues dans les délais impartis, ce que conteste la firme belge.