Disparition d’Estelle Mouzin: le procès de Monique Olivier débutera lundi en France

Lundi, Monique Olivier, l’ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, comparaîtra devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. Elle est accusée de complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l’enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Elle est très précisément mise en examen dans deux informations judiciaires: l’une pour complicité d’enlèvement et de séquestration suivis de mort sur Estelle Mouzin, l’autre pour complicité d’enlèvement et de séquestration, d’une part, et de meurtre, précédé, suivi ou accompagné de viol d’autre part sur Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce.

Le procès, qui devrait durer « au moins trois semaines » selon le parquet, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.

Estelle Mouzin avait neuf ans lorsqu’elle a disparu sur le chemin qui la menait de son école au domicile familial le 9 janvier 2003 dans la petite ville de Guermantes qui compte 1.144 habitants en Seine-et-Marne. Sa dépouille a été maintes fois recherchée dans les Ardennes où elle aurait été tuée et enterrée.

L’ancien mari de Monique Olivier, le tueur en série Michel Fourniret, avait reconnu être l’auteur de son assassinat. Toutefois, il est décédé en prison en mai 2021.

Son ex-épouse a avoué son implication dans les faits et est désormais seule à devoir comparaître devant la justice. Le 1er avril 2021, elle précise même avoir accompagné Michel Fourniret au bord du bois d’Issancourt-et-Rumel pour qu’il enfouisse le corps de la fillette, selon France Bleu.

En 2020, de l’ADN partiel de la victime a été retrouvé sur un matelas dans une maison de Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, que Michel Fourniret a hérité de sa sœur.

Âgée de 19 ans, Marie-Angèle Domèce s’est, elle, évanouie dans la nature à Auxerre dans l’Yonne, le 8 juillet 1988. Elle venait de quitter son foyer pour handicapés pour rejoindre la gare et par après, sa nourrice à Migennes qui l’hébergeait chaque week-end. Elle n’est jamais montée à bord de son train.

En 2005, Monique Olivier accuse Michel Fourniret d’avoir enlevé, violé et supprimé la jeune fille sujette à des troubles mentaux. Les témoignages de résidentes du foyer où séjournait cette dernière confortent ces accusations. Il en ressort qu’un fourgon Citroën blanc avec Michel Fourniret derrière le volant rôdait autour du centre au cours de l’année de la disparition de Marie-Angèle Domèce.

Dans la foulée, l’ancienne compagne du meurtrier indique qu’une deuxième jeune fille a subi le même sort en 1990 près de la gare d’Auxerre. Les enquêteurs font le rapprochement avec Joanna Parrish dont le corps nu et violenté a été découvert dans une rivière près de Monéteau dans l’Yonne la même année. Le cadavre de Marie-Angèle Domèce reste, par contre, introuvable.

Joanna Parrish était une Britannique de 20 ans qui occupait la fonction d’assistante d’anglais au lycée Jacques-Amyot à Auxerre. Elle a été enlevée dans la nuit du 16 au 17 mai 1990 alors qu’il lui restait à prester une semaine au sein de l’établissement scolaire. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec un homme pour lui donner un cours de langue particulier. Elle avait l’habitude de proposer ses services afin d’arrondir ses fins de mois. Ses proches ne l’ont plus jamais revue par la suite.

Après avoir nié dans un premier temps, Michel Fourniret a finalement concédé sa participation dans ces deux crimes. Décédé le 10 mai 2021 à Paris, il avait été condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001.

Monique Olivier, 74 ans, a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d’un viol en réunion commis par Michel Fourniret. Puis, elle a été condamnée à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre, crapuleux cette fois, également commis par le tueur.