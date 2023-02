Décès soudain de l’avocat pénaliste Sébastien Courtoy

L’un des avocats les plus connus du barreau de Bruxelles, Me Sébastien Courtoy, est décédé, a déclaré lundi soir à Belga l’un de ses confrères, confirmant une information de Sudinfo et de la Dernière Heure. Le pénaliste, spécialisé notamment dans les dossiers de terrorisme, a été retrouvé sans vie à son domicile, victime d’un malaise cardiaque selon Sudinfo.

Sébastien Courtoy, âgé d’une quarantaine d’années, assurait actuellement la défense de Smail Farisi dans l’un des plus importants procès de l’histoire judiciaire belge, celui des attentats du 22 mars 2016, à la cour d’assises de Bruxelles. Il avait auparavant défendu Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attentat au Musée Juif de Belgique, devant cette même cour d’assises, ou encore Jean-Louis Denis, un prédicateur musulman, devant le tribunal correctionnel puis la cour d’appel.

Le pénaliste, très cultivé et bon orateur, avait la réputation de défendre ses clients avec acharnement, plaidant parfois de très longues heures. Son côté provocateur, parfois à l’extrême, en faisait une personnalité atypique du barreau bruxellois.

Son parler sans langue de bois, son humour mordant et son style rebelle étaient appréciés par les uns, moins par d’autres lorsque certaines de ses interventions devenaient irrespectueuses. A une reprise, une telle intervention lui a même valu une sanction.

Sébastien Courtoy a également été le conseil de plusieurs personnages controversés, comme l’humoriste Dieudonné et l’ancien député fédéral Laurent Louis.