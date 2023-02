Cristal Park à Seraing : Pierre Grivegnée libéré sous conditions

La chambre du Conseil de Liège a décidé ce lundi que l’ex-cheville ouvrière du méga-projet immobilier Cristal Park à Seraing pouvait retirer son bracelet électronique. Mais il lui est notamment interdit de quitter le territoire sans l’autorisation de la justice.

Pierre Grivegnée était privé de liberté depuis octobre dernier. Dans le cadre de l’affaire du Cristal Park, il a avoué avoir fabriqué de fausses factures dont l’existence avait été révélée par Le Vif et la RTBF en juillet dernier. Il est actuellement inculpé d’abus de biens sociaux mais d’autres chefs d’inculpation, dont faux et usage de faux, devraient s’y ajouter prochainement.

Cristal Park : éclairer les curateurs

L’ex-homme fort du Cristal Park affirme collaborer pleinement avec la justice. Ce mardi, il doit rencontrer les curateurs des sociétés en faillite liées à ce vaste projet qui a englouti plus de 40 millions d’euros principalement publics. Objectif de cette réunion : éclairer les curateurs sur les moyens de récupérer des fonds pour les créanciers.

Pour rappel, suite à la révélation de l’existence de fausses factures pour plus de 900.000 euros confectionnées par Pierre Grivegnée, la Ville de Seraing a déposé une plainte pénale en août dernier et s’est constituée partie civile. Plusieurs perquisitions ont été réalisées et Pierre Grivegnée a été écroué un mois à la prison de Lantin, avant d’être assigné à résidence sous bracelet électronique.

David Leloup, avec François Braibant (RTBF)