Bruxelles: deux individus interpellés à la suite d’une opération dans le quartier européen

Deux personnes ont été interpellées lors d’une opération de recherche qui s’est déroulée dans le quartier européen lundi soir, a confirmé mardi le parquet bruxellois. La police avait bouclé le quartier de la rue Boduognat, car elle craignait que plusieurs suspects armés ne s’étaient retranchés dans un bâtiment, à la suite d’un incident qui s’était produit un peu plus tôt dans la soirée, vers 18h00.

« Selon les premières informations, il s’agit d’une vente de montres de luxe qui a mal tourné et au cours de laquelle les suspects auraient fait usage d’armes à feu », a indiqué le parquet.

Après cet incident, la police a bouclé la zone pour rechercher ces suspects armés. Plusieurs équipes de police sont arrivées sur les lieux. Un hélicoptère et les unités d’intervention spéciales de la police fédérale ont aussi été mobilisés. Les riverains ont été priés de ne pas sortir, et ceux qui se trouvaient dans la rue ont été rassemblés au café « The Meeting Point ».

Vers 22h00, les unités spéciales ont fait une descente dans une maison, mais ce n’est que vers 00h00 que la zone a été entièrement libérée et que tous les résidents ont pu regagner leur domicile.

Le parquet de Bruxelles devrait fournir davantage d’informations dans la matinée, après 10h30.