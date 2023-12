«Je vis quelque part au Moyen-Âge»: la phrase de l’année 2023? Votez!

Parmi les petites phrases qui ont fait la grande actu de 2023: «Je vis quelque part au Moyen-Âge.» Mérite-t-elle d’être désignée « phrase de l’année »? Votez!

Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l’une des quinze déclarations épinglées par la rédaction. L’occasion, aussi, de se replonger dans l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui ont choqué, amusé, interpellé… Des mots qui ont peuplé l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui permettent aujourd’hui de s’y replonger, via les quinze déclarations épinglées par la rédaction du Vif.

Parmi elles: «Je vis quelque part au Moyen-Âge.» C’était donc ça ! Dans une interview accordée au Nieuwsblad, le 13 octobre, le Prince Laurent estime qu’une « famille royale repose sur une structure plus ancienne que le Moyen-Âge », mais que « cette structure n’a pas suffisamment été adaptée jusqu’à présent, on pourrait dire que je vis quelque part au Moyen-Âge ». Plus loin, le frère du Roi Philippe se montre sceptique quant à la fonction royale, se demandant pourquoi une société a toujours besoin d’un chef.

Les lecteurs ont jusqu’au 19 décembre pour élire celle qui aura été la plus choquante, amusante, interpellante. Les résultats seront publiés le 21 décembre.