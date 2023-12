Interdiction des feux d’artifice pour le Nouvel An à Malines et Willebroek

La ville de Malines et la commune de Willebroek ont décidé samedi d’une interdiction générale des feux d’artifice durant la nuit du Nouvel An, du 31 décembre au 1er janvier. Les deux localités de la province d’Anvers suivent ainsi la décision de la province de Flandre orientale, en raison des prévisions d’averses et de rafales de vent jusqu’à 80 km/h.

Une interdiction des feux d’artifice est déjà en vigueur dans la majorité des villes et communes de la province d’Anvers. Malines et Willebroek étaient les deux seules communes où les particuliers pouvaient encore tirer des feux d’artifice la nuit de la Saint-Sylvestre, sous certaines conditions. Cela ne sera finalement pas le cas en raison des conditions météorologiques attendues.

« Les spécialistes soulignent le danger des vents imprévisibles, qui peuvent causer des dégâts aux habitations et même des risques d’incendie », indiquent les autorités de Malines et Willebroek dans un communiqué commun. « La sécurité générale est ici bien plus importante que les réjouissances que peuvent apporter les feux d’artifice. »

La police fera preuve d’une plus grande vigilance dimanche soir et prendra les mesures nécessaires en cas d’infraction. Les autorités locales espèrent toutefois que les habitants respecteront bien l’interdiction. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros.