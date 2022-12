Ils nous ont quittés en 2022

De Gaspard Ulliel à Miguel Van Damme en passant par Arno ou la Reine Elizabeth II, retour sur les personnalités décédées en 2022.

JANVIER 2022

L’acteur américain d’origine bahaméenne Sidney Poitier est décédé à l’âge de 94 ans, le 6 janvier. Il a été le premier acteur noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur masculin. Ses films les plus connus sont Devine qui vient dîner et Dans la chaleur de la nuit.

Il a été à l’écran un Saint Laurent magnétique et un écrivain en fin de vie bouleversant: à seulement 37 ans, Gaspard Ulliel est brutalement décédé après un accident de ski le 19 janvier, mettant fin à une carrière plusieurs fois récompensée. Gaspard Ulliel était connu du grand public pour des films comme Un long dimanche de fiançailles (2004) de Jean-Pierre Jeunet, Saint Laurent (2014) de Bertrand Bonello et Juste la fin du monde (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017.

L’acteur et réalisateur canadien Xavier Dolan prononce un discours en rendant hommage à l’acteur français Gaspard Ulliel lors de la 47e édition de la cérémonie des César du cinéma à l’Olympia, à Paris, le 25 février 2022. © AFP

Personne n’a apporté plus de pathos musical que Marvin Lee Aday, connu sous son pseudonyme d’inspiration culinaire Meat Loaf, et dont les chansons rock théâtrales comme Paradise by the Dashboard Light ont connu beaucoup de succès. Il est décédé à Nashville, le 20 janvier, probablement des conséquences du Covid.

Le créateur français Thierry Mugler, qui se faisait appeler « Manfred Thierry Mugler » et qui a régné sur la mode des années 1980 et continuait de ravir des stars internationales avec ses tenues spectaculaires aux silhouettes marquées, est décédé le 24 janvier à 73 ans.

« Aujourd’hui Bruxelles pleure », a tweeté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), alors que l’ancien bourgmestre Freddy Thielemans venait de décéder, le 29 janvier. Egalement socialiste, il a dirigé la capitale de 2001 à 2013.

MARS 2022

Jean-Pierre Pernaut aura été la figure de l’information pour de nombreux Français pendant 33 ans : il s’était imposé comme le roi de l’info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire. « La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille », avait notamment écrit TF1 dans un communiqué suite au décès. Il s’est éteint le 2 mars à l’âge de 71 ans.

A Pristina, capitale du Kosovo, une artère porte le nom de Madeleine Albright, la première femme secrétaire d’Etat américaine, décédée des suites d’un cancer, le 23 mars. Sous l’administration Clinton, les forces de l’Otan ont bombardé la Serbie, qui était en conflit avec sa province du Kosovo.



Taylor Hawkins, batteur du groupe de rock Foo Fighters, est décédé, le 25 mars, inopinément la veille d’un concert à Bogota, en Colombie. Par la suite, son fils Shawn a interprété la chanson My Hero avec le groupe, lors d’un concert en hommage à son père

Avant le match d’entraînement contre le Burkina Faso, les Diables rouges ont rendu hommage à Miguel Van Damme. Le gardien de but du Cercle de Bruges a été emporté par une leucémie, le 29 mars. Il semblait avoir vaincu la maladie, mais une rechute est survenue.

AVRIL 2022

Les cendres d’Arno, chanteur de rock originaire d’Ostende, ont été dispersées dans la mer du Nord. Avec le guitariste Jean-Marie Aerts, il formait le groupe TC Matic, qui a enregistré des succès tels que Oh La La La et Putain putain. En 1986, Arno décidait de s’aventurer en solo. Le chanteur qu’on pouvait régulièrement croisé dans les rues de la capitale s’est éteint le 23 avril.

© GETTY IMAGES

MAI 2022

Surnommée la « Reine de la Nuit », la chanteuse et comédienne française Régine est décédée le dimanche 1er mai. La chanteuse et femme d’affaires française, native d’Anderlecht, aura régné pendant près d’un demi-siècle sur le monde de la nuit. À Paris ou à New York, elle a reçu dans ses clubs les plus grands artistes du XXe siècle, entre splendeur et décadence. Elle avait 92 ans.

JUIN 2022

Voix reconnaissable entre toutes, présence magnétique teintée de mélancolie: l’acteur français Jean-Louis Trintignant est décédé le 17 juin. Il a mené pendant un demi-siècle une immense carrière, jalonnée de quelque 160 rôles au théâtre et au cinéma. Ce perfectionniste à la pudeur élégante était aussi un homme inquiet et réservé qui confiait avoir eu des tentations suicidaires. Ce pessimisme l’accompagnait bien avant la mort de sa fille Marie (NDLR: elle est morte en 2003 sous les coups de son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat), avec qui il entretenait une grande complicité.

Marie Trintignant et son père Jean-Louis Théâtre Hébertot à Paris, le 22 janvier 2001 (Photo by Patrick Davy / Patrick Davy / Photo12 via AFP) © AFP

JUILLET 2022

Son interprétation de Sonny Corleone dans Le Parrain est devenue iconique, un rôle qui a d’ailleurs valu à James Caan une nomination aux Oscars. Son rôle principal dans le film Misery (1990), adaptation du livre de Stephen King, a également été très apprécié. Il avait 82 ans quand il est décédé le 6 juillet.

Le Japon a été secoué pas un assassinat politique. L’ex-Premier ministre Shinzo Abe a été abattu lors d’un discours dans la ville de Nara, le 8 juillet. Il avait dirigé le Japon en 2006 et 2007 et avait été à nouveau nommé Premier ministre entre 2012 et 2020.

L’homme politique protestant David Trimble s’en est allé le 25 juillet. Lors des négociations de paix en Irlande du Nord en 1998, plus connues sous le nom d’accord du Vendredi saint, il a réussi à surmonter l’opposition de son propre cercle. Il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec le catholique John Hume.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe assiste à une conférence de presse lors de la 8e réunion trilatérale des dirigeants entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), le 24 décembre 2019 (Photo by WANG ZHAO / POOL / AFP)

C’est surtout le rôle du lieutenant Nyota Uhura dans la série télévisée Star Trek qui colle à la peau de Nichelle Nichols, décédée à l’âge de 89 ans, le 30 juillet. En 1968, une scène entre Nichols et le capitaine Kirk a suscité la controverse : un baiser entre une femme noire et un homme blanc était inédit à la télévision.

Un tir de missile américain a tué Ayman al-Zawahiri le 31 juillet, l’idéologue du réseau terroriste Al-Qaeda et successeur d’Oussama ben Laden. Les Etats-Unis avaient mis sa tête à prix pour 25 millions de dollars, du fait de son rôle dans les attentats du 11 septembre 2001.

AOÛT 2022

De 2016 à février 2022, Caroline Pauwels a été rectrice de la VUB. Le 5 août, elle a tiré sa révérence après avoir montré à plusieurs reprises, le courage de son combat contre le cancer.

L’actrice Olivia Newton-John, disparue le 8 août, avait représenté la Grande-Bretagne à l’Eurovision mais ce n’est que quatre ans plus tard qu’elle a vraiment percé, dans le rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease. La complicité avec son partenaire John Travolta fit le tour du monde.

Caroline Pauwels © Belga

« Monsieur Bordeaux-Paris » n’est plus depuis le 25 août. En 1968, Herman Vanspringel a perdu de peu le Tour de France face au Néerlandais Jan Janssen. Ce Campinois a également terminé deuxième du Giro et des Championnats du monde, mais a remporté de belles courses d’un jour comme le Tour de Lombardie et Gand-Wevelgem.

On ne sait pas ce qu’il a pensé de l’invasion de l’Ukraine, mais dans la politique de Vladimir Poutine il y a, de toute façon, peu de glasnost ou de perestroïka. Mikhaïl Gorbatchev, dernier président de l’Union soviétique est décédé à Moscou, le 30 août.

SEPTEMBRE 2022

On ne compte plus le nombre de fois où de nombreux paris ont été faits sur la dernière révérence d’Elizabeth II qui a régné sur l’Angleterre du 6 février 1952 au 8 septembre 2022, date de son décès. Elle aura fait de son règne sa vie puisqu’elle sera restée à la tête du Royaume britannique et du Commonwealth pendant plus de 70 ans. Elle aura vu passer 16 ministres durant cette période. Le Vif a suivi toutes les actualités relatives à son décès jusqu’à l’intronisation du Roi Charles III que vous pouvez relire ici.

Jean-Luc Godard s’est éteint le 13 septembre à l’âge de 91 ans. Figurant parmi les membres initiaux de la Nouvelle Vague, mouvement qui a révolutionné le cinéma dans les années 50, Jean-Luc Godard s’était distingué avec des films d’anthologie comme Pierrot le Fou, À bout de souffle, Le Mépris, Alphaville…

Depuis le 14 septembre, Anderlecht pleure Michel Verschueren, directeur général du club entre 1981 et 2003. Durant son mandat, les Mauve et Blanc ont remporté onze titres nationaux ainsi que la Coupe de l’UEFA en 1983. Son fils Michael est actionnaire d’Anderlecht.

On le connaît mieux sous le nom de Coolio, pseudonyme de Artis Leon Ivey Jr., du hit Gangsta’s Paradise. Son nom de scène fait référence à Julio Iglesias. Le rappeur est mort le 28 septembre alors qu’il était en tournée avec d’autres stars des années 1990.

Franco Dragone revendiquait la part «bling bling» de son travail. © belga image

Depuis 2000, il faisait «décrocher la Lune» aux habitants de sa ville de cœur, La Louvière. Il a côtoyé les stars au Québec ou à Las Vegas. A 69 ans, le 29 septembre dernier, Franco Dragone s’en est allé rejoindre les étoiles. Né dans le sud de l’Italie, à Cairano (Campanie), il est âgé de 7 ans quand il arrive à La Louvière, où son père vient travailler dans les charbonnages. Ancien étudiant en art dramatique au conservatoire de Mons, amoureux de théâtre- action et de commedia dell’arte, animateur au foyer culturel Alphonse Parent à Haine-Saint-Pierre, croit au pouvoir du spectacle. Il s’envole pour le Québec dans les années 1980 et participe aux débuts du Cirque du Soleil. Il y signe de nombreuses mises en scènes, du Grand tour du Cirque du Soleil (1985) à La Nouba (1998) en passant par Saltimbanco (1992), Alegria (1994) ou Quidam (1996).

OCTOBRE 2022

Bruno Latour, célèbre philosophe et sociologue, considéré comme l’un des plus grands intellectuels contemporains français est décédé dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier. Récipiendaire du prix Holberg (2013) et du prix de Kyoto (2021) pour l’ensemble de ses travaux, Bruno Latour était un intellectuel inclassable, soucieux de l’enquête de terrain. Il a été l’une des figures de la pensée écologiste.

Elle était la voix de Mme Potts dans La Belle et la Bête, et est devenue mondialement célèbre dans le rôle de Jessica Fletcher dans Arabesque. L’actrice britannique Angela Lansbury est décédée à l’âge de 96 ans, le 11 octobre.

Bruno Latour

NOVEMBRE 2022

L’homme politique Leo Delcroix (CD&V) est décédé à l’âge de 72 ans, le 22 novembre. Il est notamment connu pour avoir mis fin au service militaire obligatoire en 1992, lorsqu’il était ministre de la Défense.

DÉCEMBRE 2022

Maxi Jazz, le chanteur du groupe britannique de musique électronique Faithless, s’est éteint à l’âge de 65 ans vendredi 23 décembre. En Belgique, Faithless avait enflammé les planches de Forest National à Bruxelles en 2001, à tel point que les fans, en sautant, avaient fait croire à un tremblement de terre aux habitants du quartier. Le groupe a marqué les années 1990-2000 avec leurs titres Insomnia, God is a DJ et We Come 1.

La romancière à succès Françoise Bourdin, une des plus lues en France avec plus de 15 millions d’ouvrages vendus, est décédée le 25 décembre à l’âge de 70 ans. Parmi ses thèmes de prédilection, on retrouve le rôle de la famille et de l’amitié dans la construction personnelle, mais aussi l’écologie et la préservation de la biodiversité.