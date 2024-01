Il n’est pas exclu que Conner Rousseau soit tête de liste des socialistes flamands

L’ex-ministre et actuelle députée flamande Freya Van den Bossche (Vooruit) n’exclut pas que l’ancien président du parti socialiste flamand, Conner Rousseau, puisse être tête de liste lors des élections du 9 juin.

Conner est « notre joueur vedette et on ne laisse pas un joueur vedette sur le banc« , affirme-t-elle dans un entretien publié par De Zondag dimanche. Mme Van den Bossche laisse entendre que la décision appartient à M. Rousseau, « ce qui va encore prendre quelques semaines« . « Nous lui laissons le temps dont il a besoin », alors que les mois passés ont été difficiles pour le politicien.

Lire aussi| Comment Conner Rousseau a ramené la gauche belge à une histoire parsemée de positionnements racistes

Conner Rousseau a en effet quitté le parlement flamand début décembre, après avoir démissionné de la présidence des socialistes flamands le mois précédent. Il avait été pris dans la tourmente suite à la révélation de propos racistes qu’il avait tenus envers les Roms à l’issue d’une fête arrosée en septembre.

« Il mérite une seconde chance« , estime Mme Van den Bossche. « Il a démissionné du parlement et de la présence. Que peut-il encore faire de plus? Je l’accueillerai en tout cas à bras ouverts. Et je ne dis pas seulement cela parce qu’il est populaire. Je le dis que je crois qu’il a un talent politique incroyable« .