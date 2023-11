Hadja Lahbib sur les propos polémiques de l’ambassadrice d’Israël: « Jeter de l’huile de feu n’aidera en rien »

Les socialistes francophones et flamands ainsi que le PTB n’ont pas caché leur incompréhension devant l’absence d’initiative forte de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, à l’égard de l’ambassadrice d’Israël à la suite d’un message sur les réseaux sociaux.

La représentante de l’État hébreu en Belgique, Idit Rozensweig-Abu, s’est attiré les foudres de nombreux partis politiques après un tweet sur le titre d’un article et le montage photo d’un journal traitant de la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Une comparaison était faite d’abord avec Marc Dutroux et ensuite avec Salah Abdeslam.

La polémique a rebondi en séance plénière de la Chambre. « Comme vous, quand j’ai vu ce tweet, j’ai été choquée par cette comparaison regrettable et déplacée et, comme vous, je me suis dit que ça n’allait pas aider », a expliqué la ministre en réponse à Vicky Reynaert (Vooruit), Raoul Hedebouw (PTB) et Malik Ben Achour (PS). « Depuis le début du conflit, je demande de faire preuve d’empathie et de réserve. Jeter de l’huile de feu n’aidera en rien (…) C’est le message que mon cabinet a clairement fait passer à l’ambassadrice ». La ministre dit avoir entendu les excuses de l’ambassadrice dans les médias et constaté que le tweet en question avait été retiré.

Aux yeux des députés, la Belgique ne peut se satisfaire d’une telle attitude. Le gouvernement israélien n’a pas hésité à convoquer l’ambassadeur de Belgique pour le rappeler à l’ordre après les déclarations faites par le Premier ministre, Alexander De Croo, lors de son déplacement dans la région. Socialistes et communistes s’attendaient à ce que la ministre réponde de la même manière. « Incompréhensible », selon Mme Reynaert. « Cette manière de s’impuissanter est inquiétante », a souligné M. Ben Achour qui a comparé le comportement de l’ambassadrice israélienne à celui de l’ambassadeur de Chine en France: une tentative de s’impliquer dans le débat public du pays hôte. « Comment est-ce possible? Quelle hypocrisie pour le peuple palestinien? » s’est exclamé M. Hedebouw qui s’est attiré la vive réaction du MR.