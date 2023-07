Problèmes techniques sur le réseau Proximus

Depuis ce matin, le réseau Proximus rencontre quelques problèmes. Les utilisateurs ne savent pas envoyer de SMS ou utiliser leurs données.

Proximus est aux prises avec un dysfonctionnement technique jeudi matin, a indiqué l’entreprise de télécommunications sur Twitter peu après 08h30. Certains clients ne peuvent plus appeler, envoyer de SMS ou utiliser les données.

Les équipes techniques « font le nécessaire pour résoudre le problème le plus rapidement possible », affirme l’opérateur. Ce dernier explique également que les antennes-relais d’Anderlecht et de Bruges sont dysfonctionnelles. La panne affecte notamment les clients du quartier européen et la commune de Woluwe-Saint-Lambert, tous deux situés dans la capitale.

Nous rencontrons des problèmes sur notre réseau mobile: impossible pour certains clients d'appeler, envoyer des SMS ou utiliser les données. Nous faisons le nécessaire pour résoudre le problème le + rapidement possible & vous tiendrons informés. Nous nous excusons du désagrément. — Proximus (@proximus) July 6, 2023