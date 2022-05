Grève du secteur public: le point sur les perturbations

Le service alternatif de la SNCB est entré en vigueur ce lundi à 22h00 pour la journée de grève dans le secteur public. La circulation des trains sera très fortement perturbée jusque mardi soir et le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Seul un quart des trains circuleront dans le reste du pays.

Autant être prévenu: il faut s’attendre à d’importantes perturbations dans l’ensemble des services publics, ce mardi 31 mai en Belgique. Le front commun syndical avait annoncé, début du mois, une journée d’action nationale. Le syndicat socialiste des services publics (CGSP) avait déposé un préavis et a confirmé ce vendredi son appel à la grève générale.

Il s’agit, pour les formations syndicales, de dénoncer « le malaise général » qui se fait ressentir dans les services publics à tous niveaux. Les revendications de cette journée se déclinent en quatre points, indique la CSGP: plus de pouvoir d’achat, renforcement des pensions, le recrutement de personnel avec emplois de qualité et plus d’investissements opérationnels, et enfin le respect pour les libertés syndicales et du pouvoir de négocier.

Il reste difficile de prévoir avec précision l’impact qu’aura la journée d’action nationale et l’appel à la grève de la CGSP, mais les services publics sont concernés aux échelons fédéral, régional et communautaire. Certaines administrations communales pourraient aussi connaître des perturbations.

Aucun train dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur

Le service alternatif de la SNCB est entré en vigueur ce lundi à 22h00. La circulation des trains sera très fortement perturbée jusque mardi soir et le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Seul un quart des trains circuleront dans le reste du pays.

Le service minimum a été élaboré en fonction de la présence du personnel, dans les provinces où c’était possible. Aucun train ne pourra circuler dans celles de Liège, Luxembourg et Namur car les cabines de signalisation d’Infrabel resteront fermées en raison du nombre insuffisant de membres du personnel. Les trains IC (reliant les grandes villes) qui traversent ces provinces seront donc également limités, comme ceux Ostende-Eupen qui ne circuleront qu’entre Ostende et Louvain.

Dans le reste du pays, un train IC sur trois et un train S (offre suburbaine) ou L sur cinq seront disponibles. La plupart des trains P, qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir, ne circuleront cependant pas. Quelques gares seront d’ailleurs peu voire pas desservies. La circulation reprendra normalement dès mercredi matin.

La circulation reprendra normalement dès mercredi matin. Les voyageurs peuvent consulter le service alternatif sur le planificateur de voyages.

Une seule ligne de métro desservie à Bruxelles

La circulation des métros est perturbée à Bruxelles. Sur les quatre lignes qui quadrillent la capitale, une seule est en service, il s’agit de la ligne 1, a indiqué la Stib via Twitter.

Les trams des lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 circulent en ce moment sur le réseau, selon une mise à jour de la situation à 7h30. Des bus sillonnent également la capitale sur les lignes 12, 34, 46, 53, 56, 59, 65, 71, 74, 87 (prolongé jusqu’à Étangs Noirs), 88 et 95. « Les autres lignes ne rouleront pas aujourd’hui », précise encore la société de transport en commun.

🔴 Grève nationale : 7h00

Les lignes suivantes ROULENT:

🚇 METRO 1 uniquement

🚃 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

🚌 BUS 12, 34, 46, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé Étangs Noirs), 88 et 95

Les autres lignes ne rouleront pas aujourd'hui.

Le réseau des bus Tec fortement affecté

Le réseau Tec est particulièrement affecté par les actions syndicales menées en front commun en divers endroits du pays à l’occasion de la grève générale dans les services publics. « On conseille aux voyageurs de ne pas prendre le bus aujourd’hui », recommande la société régionale wallonne des transports.

Dans l’immédiat, aucun chiffre n’était disponible sur le nombre de véhicules qui circulent, ainsi que sur l’ampleur des perturbations en cours sur le réseau. « Mais beaucoup de chauffeurs ont décidé de ne pas quitter leur dépôt », indique la société. Une attestation de perturbations est disponible sur le site du Tec.

En Flandre, six trams et bus sur dix de la société de transport public De Lijn circulent en moyenne. Toutefois, ce chiffre varie légèrement selon les provinces. En Flandre occidentale et dans le Brabant flamand, par exemple, 65 % des trams et des bus sont en service, tandis qu’en Flandre orientale, à peine la moitié des bus et des trams roulent sur le réseau. Trois quarts des trams sont supprimés à la Côte.

Le trafic routier peu perturbé pour l’instant

Le trafic routier semblait peu perturbé ce mardi matin, malgré la journée d’action nationale qui touche les services publics. Touring Mobilis relevait 327km d’embouteillages cumulés sur le réseau routier vers 08h15.

De nombreux employés ont sans doute opté pour la formule du télétravail.

RTBF

La CGSP l’avait confirmé mercredi: le personnel du média de service public prendra part au mouvement, ce qui sera le cas à la VRT aussi d’ailleurs. Les programmes devraient donc en être perturbés. Le syndicat socialiste s’inquiète de voir le dialogue social s’éroder quelque peu et demande en outre des mesures destinées à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs du média. Elle revendique ainsi un salaire mensuel minimum de 2.400 euros brut. Le statut octroyé au personnel est lui aussi loin d’être satisfaisant, de même les pensions des agents non nommés.

Enseignement

Le syndicat socialiste flamand ACOD Onderwijs avait d’emblée déposé un préavis de grève, à l’instar de la CGSP, lors de l’annonce de la journée d’action nationale. Côté francophone aussi, conformément à l’appel du syndicat socialiste et aux prévisions de la CSC Enseignement, le mouvement devrait se faire sentir dans les écoles, sans qu’on ne puisse en prédire l’ampleur exacte. La CGSP a indiqué n’appelle pas explicitement à la mobilisation massive de ses affiliés mais couvrira les enseignants qui décident de participer au mouvement.

« Les écoles accueillent les enfants ce mardi. Il n’y aura pas de problème pour les enfants. Il y aura sans doute des écoles où les enseignants seront en grève mais il y aura toujours un accueil de prévu. Il y aura surtout des actions de sensibilisation vis-à-vis des parents. Ce sera la même chose dans les crèches publiques » expliquait Michel Meyer, le président de la CGSP ce mardi sur Bel-RTL.

Services postaux

Bpost a du mal à estimer l’ampleur des perturbations, mais elle fait tout son possible pour les limiter au maximum.

⚠ Perturbations des services bpost prévues le 31 mai



Les actions syndicales menées en front commun et la grève nationale auront une incidence sur les services dans nos bureaux de poste, du Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution de vos lettres et paquets. pic.twitter.com/h5DpRJBHT1 — bpost (@bpost_fr) May 30, 2022

« Il est difficile d’estimer à l’avance l’ampleur de la gêne occasionnée », confirme la porte-parole Veerle Van Mierlo. « Nous ferons tout notre possible pour limiter au maximum les désagréments. Les colis, les journaux et les lettres prioritaires sont prioritaires dans tous les cas, mais les envois non prioritaires peuvent prendre un jour de plus. Les bureaux de poste pourraient également subir quelques désagréments, mais nous ne connaîtrons malheureusement pas l’ampleur des perturbations avant demain. »

Prisons

Une partie importante du personnel des prisons belges participera à la grève dans les services publics mardi. Les agents veulent contester leur salaire annuel brut qui n’a plus augmenté depuis vingt ans. « Je pense qu’environ deux tiers des gardiens participeront aux actions », estime Eddy De Smedt, secrétaire permanent SLFP. « Plusieurs piquets de grève seront installés. »

Et tout le reste…

Il s’avère compliqué de tout énumérer, les mais le mouvement impliquant l’ensemble des services publics, il y a fort à parier que les impacts seront nombreux, à des degrés divers et différemment en fonction des régions. On peut citer le ramassage des poubelles, les administrations communales, les services publics fédéraux, les administrations régionales et communautaires, les intercommunales, la distribution du courrier, le secteur des soins, les pompiers, etc.