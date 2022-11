Grève du 29/11: le réseau ferroviaire fermé dans plusieurs provinces wallonnes

En pratique, 2 trains IC (reliant les principales villes du pays) sur 5 circuleront, tout comme 1 train S (offre suburbaine) et un train L (offre omnibus) sur 4. Les trains P (heures de pointe matin et soir), en revanche, ne sillonneront quasiment pas le réseau et plusieurs gares du pays seront peu ou pas desservies.