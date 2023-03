Grève du 10 mars : les écoles restent ouvertes

Ce vendredi 10 mars, de fortes perturbations sont attendues dans la fonction publique. La CGSP organise une grève nationale de 24 heures dans tous les services publics. Les écoles resteront cependant ouvertes.

La grève dans les services publics commencera le 9 mars à 22h et se terminera 24 heures plus tard. Malgré la grève, les écoles resteront normalement fonctionnelles et accueilleront les élèves. Aucune certitude encore ne peut être faite quant à la présence entière du personnel enseignant.

Joseph Thonon, président de la CGSP-enseignement, affirme qu’il n’y aura pas de mouvement massif dans les écoles : « Il y aura sans doute une grosse perturbation au niveau des trains et des bus et donc la fréquentation des écoles sera automatiquement impactée par la grève des transports ». De grosses perturbations sont en effet prévues au niveau des transports en commun. L’offre sera limitée, aussi bien à la STIB qu’à la SNCB, en passant par le TEC ou encore De Lijn. Les fréquences des bus, métros, trains et trams seront donc affectées.

Bien que les écoles restent normalement ouvertes, il est encore trop tôt pour savoir si elles pourront assurer leur fonctionnement habituel. Les garderies seront normalement ouvertes mais cela variera d’une école à une autre. Deux exemples parmi tant d’autres: l’école communale primaire « Les Lilas », située à Berchem Sainte-Agathe, ne proposera pas de garderie ce vendredi 10 mars. Les cours seront, quant à eux, normalement maintenus. L’école secondaire « Institut Saint-Louis », située à Bruxelles, assurera de remplacer les professeurs absents par des éducateurs ou autres professeurs. Pour d’autres écoles, la question de la grève n’a pas encore été discutée.

Jusqu’au dernier jour, les enseignants ont le droit de décider de participer à la grève ou non. Il est donc difficile de savoir avant ce vendredi 10 mars à quel point la grève affectera les écoles.

Laura Droesbeke