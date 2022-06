La semaine prochaine risque d’être chaotique dans les les aéroports de Zaventem et de Charleroi: tant le personnel de Brussels Airlines que de Ryanair a décidé de faire grève durant trois jours. Les passagers impactés bénéficieront-ils d’une indemnité ? Le point avec Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Le syndicat chrétien CNE et son pendant flamand, l’ACV Puls annoncent que le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique fera grève les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin. Les pilotes pourraient également décider de croiser les bras. En avril dernier, un mouvement similaire de la compagnie à bas coût Ryanair avait provoqué l’annulation de près de 300 vols aux aéroports de Zaventem et Charleroi. Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront eux grève les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses.

A ces deux mouvements s’ajoutent les perturbations attendues ce lundi 20 juin à Brussels Airport en raison de la manifestation nationale des syndicats à Bruxelles. Le personnel de sécurité de G4S y fera grève et il se pourrait que certains bagagistes en fassent de même. L’aéroport a d’ailleurs déconseillé les départs lundi, recommandant aux passagers en partance de reporter leur vol ou de ne voyager qu’avec un bagage à main. Brussels Airlines a d’ailleurs annulé plus de la moitié de ses vols ce jour-là.

Julie Frère, porte-parole de l’association de consommateurs Test Achats, rappelle que les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers dont les vols sont annulés. « Elles sont tenues de proposer soit un vol alternatif, soit un remboursement de vos billets d’avion ». Elle souligne toutefois que la situation n’est pas la même pour la grève nationale du 20 juin que pour les grèves du personnel de Ryanair et de Brussels Airlines prévues fin de la semaine prochaine.

Grève nationale du 20 juin

« Dans certains cas spécifiques, en plus du remboursement, et de l’option de vol alternatif, la compagnie aérienne doit payer une indemnité forfaitaire qui va de 250 à 600 euros en fonction de la distance, mais hors cas de force majeure », explique-t-elle. Cette indemnité forfaitaire ne devrait donc pas s’appliquer aux passagers impactés par les perturbations du lundi 20 juin. « Il ne s’agit pas de grève du personnel de la compagnie aérienne même, mais d’une grève nationale, et la compagnie aérienne n’a pas de marge de manœuvre pour négocier ou tenter d’empêcher cette grève. Là, vous aurez simplement droit au remboursement ou au vol alternatif ».

Grève de Brussels Airlines et Ryanair: quelle indemnité ?

« En revanche, si les grèves chez Ryanair et Brussels Airlines sont confirmées, elles sont inhérentes au personnel de la compagnie aérienne et ne sont pas un cas de force majeure, et donc dans ce cas-là, en plus de l’option vol alternatif ou remboursement, la compagnie aérienne est également tenue d’indemniser les passagers. Cette indemnité va de 250 à 600 euros par passager, en fonction de la distance », rappelle Test Achats.

Quid du vol retour ?

Le principe s’applique aussi aux passagers déjà à l’étranger, dont le vol retour est annulé. Là aussi, la compagnie doit proposer soit un vol alternatif, soit un remboursement. « Si vous choisissez le vol alternatif, mais qu’il a lieu par exemple deux jours plus tard, et que vous devez loger sur place, la compagnie doit prendre ces frais à charge. Elle le doit le faire proactivement. C’est elle qui doit vous arranger une nuit d’hôtel, qui doit vous donner des bons de valeur, par exemple, pour vous restaurer ou rafraîchir jusqu’au décollage du vol alternatif. » La porte-parole conseille de bien garder les preuves de dépenses si la compagnie omet de s’en charger et d’exiger le remboursement dès l’arrivée en Belgique.

Attendre une confirmation officielle de la compagnie aérienne

Selon Test Achats, la procédure de remboursement se passe assez bien. La porte-parole souligne qu’il vaut mieux attendre la confirmation officielle de la grève de la part de la compagnie avant de réserver un nouveau billet. « Si votre vol n’est pas annulé, et que vous allez réservé un billet ailleurs pour vous couvrir, vous aurez payé deux fois pour le même trajet, et vous ne récupérerez rien du tout. Nous conseillons d’attendre avant de prendre des mesures. Généralement, la compagnie envoie un mail assez rapidement pour vos informer de vos options. »

En revanche, il faut un peu plus s’accrocher pour obtenir l’indemnité forfaitaire. « Les compagnies n’informent pas toujours clairement les passagers sur cette indemnité. » Aussi recommande-t-elle de chercher le formulaire d’annulation sur les sites des compagnies aériennes. Elle rappelle qu’il faut le faire rapidement, dès le retour de son voyage. Elle rappelle aussi de bien vérifier les conditions générales du logement, de la voiture, etc. déjà réservés sur place.

En avril dernier, lorsque le personnel de Ryanair avait également fait grève pendant trois jours, la secrétaire d’État à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD), avait également rappelé que les personnes ayant acheté des billets pour un vol Ryanair, annulé à cause de la grève, ont droit à un nouveau billet sur autre vol, à un remboursement et encore à une compensation.