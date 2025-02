Gérard Depardieu a-t-il vraiment vécu en Belgique? Une enquête pour fraude fiscale aggravée a été ouverte

Soupçonné d’avoir fictivement vécu en Belgique, Gérard Depardieu est visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée.

Gérard Depardieu est visé depuis février 2024 par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. L’acteur est soupçonné de s’être fictivement domicilié en Belgique à partir de 2013, a appris, lundi, l’AFP de sources proches du dossier et judiciaire, confirmant une information conjointe de Mediapart, Le Soir et De Standaard.

Des perquisitions et des auditions ont eu lieu mi-février 2025 à Paris, dans le Maine-et-Loire et en Belgique, dans le cadre de cette enquête ouverte par le Parquet national financier, et confiée à la police judiciaire, a précisé la source proche du dossier. Plusieurs perquisitions ont notamment eu lieu le 11 février dernier dans deux endroits liés à la domiciliation belge de l’acteur, en Wallonie picarde, avait révélé le média local Notélé.

Gérard Depardieu, aujourd’hui âgé de 76 ans, s’était installé en 2012 à Néchin, dans la commune d’Estaimpuis (Hainaut). Il entendait protester contre la taxation sur les grosses fortunes souhaitée par le président français d’alors, François Hollande. Il aurait quitté ce lieu en 2021, tout en ayant déclaré être domicilié fiscalement à Néchin pendant l’année 2021, puis depuis janvier 2023, selon Le Soir et Mediapart.

L’enquête, ouverte par le PNF, a été confiée aux policiers de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Elle « fait suite à plusieurs dénonciations de l’administration fiscale », a indiqué la source judiciaire. Elle vise à déterminer si « sa domiciliation était une fausse domiciliation » et « quel montant d’impôt il pourrait avoir soustrait à la France depuis 2013 », a encore ajouté cette source.

Poursuivi pour agressions sexuelles

Gérard Depardieu doit par ailleurs être jugé en mars par le tribunal correctionnel de Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker, « Les volets verts », en 2021. Le parquet a en outre ordonné qu’il soit jugé pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould en 2018, ce que l’acteur conteste. La juge d’instruction chargée de cette affaire ne s’est pas encore prononcée sur la tenue ou non d’un procès.