Forte affluence au deuxième jour des Fêtes de Gand

La deuxième journée des Fêtes de Gand a rassemblé quelque 250.000 fêtards, samedi, selon les autorités. C’est nettement plus que les 180.000 rassemblés l’an dernier au deuxième jour des festivités.

Une grande partie des visiteurs se rend dans le centre de Gand à vélo, ce qui pousse les organisateurs à augmenter les infrastructures de parking pour les deux-roues. A partir de lundi, 250 places de plus seront disponibles sur le pont Sint-Joris; et 300 de plus à partir de mercredi sur la place Veerman

La police gantoise a par ailleurs fait état de 11 bagarres de petite ampleur, samedi. Les agents ont délivré 69 amendes administratives à des personnes qui urinaient sur la voie publique. Cinq véhicules ont été enlevés.

La Croix-Rouge a soigné quelques 220 personnes.

Les trafiquants de drogue sont par ailleurs très actifs lors des festivités gantoises. La nuit de samedi à dimanche, un dealer aurait même proposé sa marchandise à un policier en civil.