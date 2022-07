Feu vert du parlement bruxellois à la réforme du dispositif en matière de stationnement

Le parlement bruxellois a validé vendredi, majorité contre opposition, au projet d’ordonnance réformant le dispositif en matière de stationnement dans la capitale.

Mots-clés de la future ordonnance: simplification, harmonisation des tarifs et cartes de dérogation entre la Région et les communes, ou encore amélioration du fonctionnement et de la gouvernance de l’agence régionale de stationnement parking.brussels.

L’ensemble des tarifs de stationnement sur le territoire bruxellois sera ajusté. Le projet fixe des fourchettes de montants, qui seront établis précisément dans un arrêté.

De l’aveu de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), l’objectif de la nouvelle grille est de rendre plus attractifs l’utilisation d’alternatives et le stationnement hors voirie que le stationnement en rue.

Les Plans d’Action Communaux de Stationnement (PACS) seront revus. Leur élaboration actuelle est jugée trop lourde et longue. Leur structure et leur contenu sont considérés comme trop rigides pour être opérationnels. Le volet exécution de la politique régionale de stationnement par ce canal sera renforcé.

Durant les échanges sur ce projet, les libéraux francophones (opposition) ont défendu 27 propositions d’amendements sans avoir gain de cause pour tenter de geler des tarifs tant que la crise du pouvoir d’achat subsiste; de fixer une grille tarifaire « intelligente » qui tienne compte de la disponibilité du stationnement avec des tarifs préférentiels le samedi et durant des périodes spécifiques pour soutenir le commerce et l’Horeca; ou encore fixer une clef de compensation qui tient compte des noyaux commerciaux.

Le MR aurait aussi voulu la création de places « Shop&GO » près des rues commerçantes où l’on peut se garer gratuitement au-delà des 15 minutes, 30 minutes voire 45 minutes; des cartes de dérogation pour soutenir l’activité économique et les indépendants; et une meilleure prise en compte des personnes à mobilité réduite.