Face à la crise énergétique, la SNCB veut augmenter ses tarifs de près de 10%

La SNCB propose à son conseil d’administration d’indexer ses tarifs au 1er février 2023 selon les dispositions de son contrat de gestion. L’augmentation prévue est de 9,73% pour les abonnements et de 8,73% pour le ticket standard et ses dérivés, révèlent L’Echo et De Tijd samedi.

La hausse des prix de l’énergie devrait coûter particulièrement cher à la SNCB, gourmande en électricité. Entre 2020 et 2023, sa facture passerait de 123 à 432 millions. Un gouffre qui se conjugue à l’indexation des salaires, qui représente une charge supplémentaire de 165 millions d’euros, précise encore l’entreprise.

Le tarif minimum serait maintenu à 2,5 euros. Les tickets forfaitaires « Youth » et « Senior » seraient majorés respectivement de 50 et 60 cents pour passer à 7,10 et 7,80 euros. Les forfaits « holidays » augmenteraient de 1 euro pour la formule d’une semaine et de 2 euros pour celle d’un mois. La part SNCB du Citypass augmenterait pour sa part de 12,5%.

Sur une année complète, cette indexation gonflerait de 69,5 millions d’euros les recettes de l’entreprise, a estimé la SNCB. Son conseil d’administration a récemment « pris acte » des intentions de la direction. « Elle indexera, c’est désormais une certitude« , assure une source proche du dossier.

La SNCB devrait également solliciter son ministre de tutelle pour obtenir des compensations supplémentaires. Interrogé par L’Echo, Georges Gilkinet se montre évasif à ce stade, mais son cabinet assure travailler à des mesures pour atténuer l’impact de l’inflation pour les voyageurs. Il a déjà annoncé vouloir supprimer la TVA sur les tickets.