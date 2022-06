Excès de vitesse: 600.000 P.V. en plus constatés en 2021

Les forces de l’ordre ont constaté 4.659.808 excès de vitesse sur les routes en 2021, soit près de 600.000 de plus qu’en 2020 (4.060.736) et 2019 (4.042.333), relatent Sudinfo et Het Laatste Nieuws vendredi. Il s’agit de la catégorie la plus importante sur un total de 6 millions d’infractions constatées au cours de l’année.

« Ces chiffres sont en constante augmentation depuis dix ans. Cette évolution s’explique par le nombre toujours plus important de radars. Nous mettons régulièrement en service de nouveaux radars tronçons », explique le directeur de la police fédérale de la route, Koen Ricour.

En 2021 toujours, 443.724 excès de vitesse ont été constatés dans une zone 30, ce qui représente 9,5% des verbalisations pour vitesse excessive. « Les zones 30 ne concernent plus seulement les abords des écoles. De plus en plus de villes ont adopté le 30 km/h. La Région Bruxelles-Capitale l’a généralisé sur son territoire. Diverses études de l’Institut Vias et de l’Agence wallonne pour la sécurité routière ont montré que les conducteurs avaient beaucoup de difficultés à respecter la limitation dans les zones 30« , relève notre interlocuteur. Et comme les tolérances opérationnelles ont tendance à disparaître, un P.V. peut être rédigé dès 37 km/h.

Les excès de vitesse en zone 50 sont de loin les plus fréquents, avec 2 millions en 2021, suivis de ceux commis sur les routes limitées à 70 km/h (886.449), 90 km/h (342.286) et 120 km/h (579.393).