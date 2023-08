Un PC gratuit pour tous les élèves entrant en première secondaire?

A quelques jours de la rentrée des classes, la Ligue des familles a réaffirmé sa volonté de voir tous les élèves entrant en première secondaire être équipé d’un ordinateur portable.

À moins d’une semaine de la rentrée scolaire, la Ligue des familles a dénoncé mercredi l’absence de soutien public efficace pour aider les parents à équiper leurs enfants d’un ordinateur, un outil de plus en plus incontournable dans le secondaire et qui fait exploser le coût de la scolarité pour les familles.

En lieu et place du mécanisme de soutien public actuel jugé peu efficace et trop complexe, l’organisation préconise plutôt la distribution gratuite par la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un ordinateur à tous les élèves lors de leur entrée dans le cycle secondaire.

Sur base d’un sondage mené auprès d’un millier de foyers, la Ligue estime que 90% des élèves du secondaire, et même 40% de ceux du primaire, ont désormais besoin d’un ordinateur pour leur travail scolaire.

Or, à peine 3% des familles ont pu profiter de l’aide de 150 euros mise en place par la FWB pour acheter ce matériel, selon la Ligue.

S’il était encore quasi nul il y a cinq ans, le coût de l’équipement informatique des élèves a explosé depuis la pandémie de Covid. L’ordinateur est devenu aujourd’hui central pour le travail scolaire.

D’après la Ligue, 94% des élèves ont ainsi désormais besoin d’un ordinateur ou d’une tablette, 92% d’une connexion internet, 66% d’une imprimante et/ou d’un scanner, et 13% des logiciels ou applications payants. Soit un coût médian annuel pour les familles estimé à 560 euros par an et par enfant.

Sous cette législature, la FWB a mis en place un mécanisme pour aider les familles à équiper leurs enfants. Depuis l’an passé, cette aide est même passée de 75 à 150 euros et un fonds de solidarité a été créé pour les familles les plus précarisées, pour un budget global de 15 millions d’euros.

Mais en pratique, cette aide peinerait à arriver jusqu’aux familles. Sur base de son sondage, la Ligue affirme ainsi que seules 3% des familles ont reçu ce coup de pouce public pour s’équiper.

« Pour que les parents d’élèves puissent recevoir l’aide de 150 euros, l’école doit organiser une centrale d’achat ou se mettre en lien avec un fournisseur, et proposer un matériel répondant à certaines conditions. Cette pratique reste extrêmement marginale. La quasi-totalité des familles ont donc dû donc payer 100% du coût du matériel informatique« , déplore la Ligue.

Celle-ci propose dès lors de supprimer ce mécanisme complexe (et largement sous-consommé) pour le remplacer par un régime bien plus simple: la distribution d’un ordinateur d’une valeur de 350 euros à tous les élèves lors de leur entrée en 1re secondaire.

Selon la Ligue, la mesure coûterait 19,3 millions d’euros, soit un peu plus que les 15 millions d’euros budgétés pour le régime d’aide actuellement en place. « Pour 350 euros, on peut aujourd’hui trouver sans difficulté du matériel informatique de bonne qualité pour le travail scolaire », assure l’association.