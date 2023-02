Une rentrée fin août et une fin d’année mi-mai pour ceux qui n’ont pas de deuxième session. Après l’enseignement obligatoire, l’enseignement supérieur va également révolutionner son calendrier scolaire. Voici ce qui est prévu.

Petite révolution en vue dans l’enseignement supérieur en Belgique où, comme pour l’enseignement fondamental, les rythmes sont amenés à évoluer « le plus rapidement possible ». Rentrée à la fin du mois, troisième session au mois de juin… la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny était invité par nos confrères de La Première pour en parler ce mercredi.

« Concrètement il y aura un alignement avec l’enseignement obligatoire pour la rentrée. On va commencer plus tôt, le dernier lundi du mois d’août, et on va terminer l’année plus tôt également. Un étudiant qui réussira ses 60 crédits du premier coup, aura fini à la mi-mai. Un étudiant qui aura une deuxième session aura fini à la mi-juillet », a expliqué la ministre. « Il y aura un vrai break à Noël et pendant l’été. Cela permet par exemple aux jeunes de se consacrer aux mouvements de jeunesse, au sport et aux professeurs d’avoir un moment pour faire de la recherche. »

« Davantage de réussite pour l’enseignement supérieur »

« Cette réforme va avoir lieu parce qu’on se rend compte que l’année actuelle est élastique et qu’il n’y a pas de réel moment de rupture« , a également expliqué la ministre. « On est en train de changer le calendrier académique sur base de la qualité des apprentissages. Nous pensons que les étudiants vont réussir davantage si on rythme mieux l’année académique. Nous souhaitons mieux baliser la progression vers la réussite avec un rythme comme suit: les apprentissages, les évaluations, le repos. Chaque période sera bien identifiée. »

La ministre pointe par ailleurs la nécessité d’une période de transition avec une « année charnière« . En effet, l’année de transition les étudiants qui ont une deuxième session vont terminer fin août et reprendre la nouvelle année fin août également. « Il y aura des ajustements indispensables. Il y a une période d’information qui est en cours pour le moment et on verra ce qui remonte par rapport à la transition. Je ne vais pas m’enfermer dans un timing mais il y a un consensus général pour avancer le plus rapidement possible. C’est également mon intention avec ce point d’attention pour la transition. L’objectif est de lancer ce nouveau calendrier avant la fin de la législature. » 2024 donc.