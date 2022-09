Pour des milliers d’étudiants belges, cette année scolaire marque le début d’une nouvelle aventure dans un tout autre environnement. Mais après plusieurs années de Covid, pas toujours facile de se retrouver propulsé dans la cour des « grands ». Voici quelques conseils pour bien démarrer.

Passer des secondaires aux supérieurs a toujours été une transition difficile. Et ces dernières années, marquées par une crise sans précédent, n’ont rien arrangé… Face à un taux d’absentéisme élevé en 2021-2022, et des résultats parfois décevants en fin d’année, les universités s’inquiètent pour leurs jeunes étudiants qui semblent perdre pied après plusieurs années de Covid. En particulier pour les nouveaux venus, qui doivent « ré-appréhender la gestion de leur temps de travail », nous expliquait en juillet dernier le professeur Philippe Dubois, recteur de l’UMons.

Car c’est bien là la source du problème: le manque d’organisation. Sous l’effet du confinement, les étudiants semblent avoir perdu le rythme. Car étudier chez soi, dans son lit et suivre des cours en ligne est bien différent du présentiel: cela ne suffit pas pour comprendre une matière dans toute sa complexité. Il n’est pourtant pas toujours facile de le faire comprendre aux élèves, qui n’ont plus l’habitude de se déplacer jusqu’à l’auditoire.

Conseils pour bien démarrer l’année

Réussir sa première année à l’université représente un fameux défi pour les étudiants. Entre vie étudiante, loisirs et études, il faut pouvoir trouver un bon équilibre. C’est pourquoi certaines universités et groupes étudiants donnent leurs conseils pour aider ces nouveaux venus à adopter une bonne méthodologie de travail dès le départ.

Être proactif dès le début de l’année

Pour espérer atteindre la ligne d’arrivée, il faut se mettre au travail dès le début de l’année et éviter de prendre le train en marche. Adopter un rythme universitaire régulier et avancer progressivement permettra d’alléger le fardeau à l’heure du blocus et des examens. Cela permet également de maintenir sa motivation. Un bon rythme scolaire, c’est quoi ?

Assister aux cours le plus possible,

Prendre des notes, ou enregistrer le cours pour le retranscrire par après,

Éventuellement échanger ses notes avec ceux de ses pairs, pour compléter son cours,

Ne pas attendre le blocus pour faire ses résumés. Mieux vaut remettre ses cours au propre au fur et à mesure pour éviter une surcharge de travail durant les examens.

S’organiser et trouver un bon équilibre

La vie d’un étudiant ne se limite pas à ce qu’il se passe dans les auditoires. Entre les sorties avec les amis, les activités extra-scolaires, la guindaille… Il faut pouvoir gérer au mieux son temps et trouver le bon équilibre. Car la réussite ne passe pas que par le travail, il faut aussi pouvoir garder des moments de détente pour se ressourcer et nouer des amitiés avec ses pairs. Pour ce faire, rien de tel qu’un petit planning: semainier, mensuel ou annuel… Il vous aidera à avoir une vision globale sur les choses que vous avez à faire, du temps que vous pourrez consacrer à vos révisions et à vos loisirs. Il vous permettra ainsi d’optimiser votre productivité.

Maintenir une bonne hygiène de vie

Comme dit l’adage « Un esprit sain dans un corps sain », mieux vaut avoir une bonne hygiène de vie pour avoir un cerveau en bonne santé et ainsi booster ses capacités cognitives. Une bonne hygiène, c’est:

Manger sainement : on évite les plats préparés, les fast-foods et les pâtes à volonté. On privilégie les repas complets et faits maison.

: on évite les plats préparés, les fast-foods et les pâtes à volonté. On privilégie les repas complets et faits maison. Avoir un rythme de sommeil régulier : s’amuser, c’est bon pour le moral, à condition de ne pas abuser des guindailles. Le manque de sommeil nuit à la concentration, à la mémorisation, à l’attention…

: s’amuser, c’est bon pour le moral, à condition de ne pas abuser des guindailles. Le manque de sommeil nuit à la concentration, à la mémorisation, à l’attention… Faire du sport: ou simplement sortir se promener pour s’aérer l’esprit.

Ne pas hésiter à demander de l’aide

S’entraider est une force à l’université. C’est une des raisons pour lesquelles le parrainage a été inventé. Le parrain est généralement un étudiant plus âgé qui aidera son filleul à trouver ses repères au sein de l’université, favorisera la prise de contact avec les professeurs et les autres étudiants, donnera des conseils pour certains cours et travaux… La plupart des écoles ont aussi leur propre association étudiante qui prend part à la vie folklorique, culturelle et sportive de la communauté universitaire mais pas seulement. Composés d’étudiants plus âgés, ces cercles pourront aiguiller les plus jeunes en cas de problèmes.