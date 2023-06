Quel recours si son enfant échoue au CEB ?

C’est le traditionnel rendez-vous de juin pour les élèves de sixième primaire: l’épreuve du CEB ou certificat d’études de base. Que faire si son enfant échoue à cette épreuve?

Le but de l’épreuve du CEB est de jauger simultanément et de manière standardisée tous les élèves d’un même niveau sur base d’un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction et de réussite. L’épreuve doit attester de la maîtrise des compétences attendues à chacun de ces niveaux de la scolarité.

Les questions portent sur le français, les mathématiques et l’éveil (sciences, histoire, géographie). Obligatoire, l’épreuve doit être présentée par tous les élèves de sixième primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que tous les élèves du premier degré différencié de l’enseignement secondaire, ainsi que certains élèves de l’enseignement spécialisé sur décision de leur école.

Conditions de réussite

Pour obtenir son certificat de base, il faut 50 % à chacune des disciplines (mathématiques, français, éveil). Si l’élève n’obtient pas ce score, il peut être délibéré favorablement par le jury d’école ou le conseil de classe. S’il n’est pas délibéré, il a deux options: recommencer son année ou passer en première année différenciée.

Cette première année différenciée a pour objectif de permettre aux élèves de décrocher le CEB pour intégrer le parcours commun. Si l’élève ne réussit pas son CEB, il pourra passer en deuxième année différenciée pour tenter d’obtenir le certificat pour la troisième fois.

Si les parents ne sont pas d’accord avec la décision du jury d’école ou du conseil de classe, ils peuvent déposer un recours. Celui-ci doit être demandé par les parents de l’élève ou la personne investie de l’autorité parentale. Le dossier de recours doit être envoyé dans les dix jours ouvrables qui suivent la remise des résultats par envoi recommandé à l’Administration générale de l’Enseignement. Le Conseil de Recours décidera si le CEB doit être accordé et avertira les parents et l’école au plus tard le 28 août.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la fédération Wallonie-Bruxelles a reçu 2285 dossiers de recours, un nombre record par rapport aux années précédentes. 298 ont été jugés non recevables ou sans objet, 1530 ont été maintenus, et 457 ont été réformés.

Lanterne rouge

L’année dernière, le taux de réussite au certificat d’études de base était de 85,42%, soit le taux le plus bas depuis dix ans. Les mathématiques étaient la discipline la moins bien réussie, alors que le français était la discipline la mieux réussie, même si les résultats avaient baissé de 3,39% par rapport à 2021.

En mai 2023, les résultats du Programme international d’évaluation des compétences en lecture (PIRLS) confirmaient cette tendance. La Fédération Wallonie-Bruxelles y enregistrait son plus mauvais score depuis le lancement, occupant sa place de lanterne rouge d’un groupe de pays développés comparables.