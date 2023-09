Plusieurs organisations islamiques belges en « total désaccord » avec les cours d’éducation sexuelle

Dès cette rentrée scolaire, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront régulièrement des animations relatives à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras), une mesure à laquelle s’opposent plusieurs représentants de la religion islamique.

Depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront régulièrement des animations relatives à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). Tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation. Cela concerne 85.000 élèves en Wallonie et 25.000 élèves à Bruxelles.

Le projet de décret validant l’accord de coopération entre les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française sera approuvé jeudi en séance plénière du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans un communiqué, des représentants de la religion islamique expriment mercredi leur « total désaccord ». « Cette décision nous semble aller à l’encontre des valeurs universelles et inviolables du cadre de l’éducation familiale et aux intérêts des élèves ainsi que de leurs familles« , indiquent-ils.

« Nous resterons vigilants et continuerons à défendre le droit des familles à choisir l’éducation qui convient le mieux à leurs enfants, tout en garantissant une communication ouverte et respectueuse sur ce sujet délicat », concluent-ils.

Le communiqué est signé par la Diyanet de Belgique, la Fédération Islamique de Belgique, la Fédération des Mosquées Albanaises de Belgique, les Associations des Mosquées Africaines de Belgique, l’Union des Mosquées de Liège, la Communauté Islamique Bosniaque de Belgique et les Associations Culturelle Turque Islamique Ehli-Beyt.