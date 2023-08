Pas de plafonnement des prix pour les voyages scolaires: « C’est humainement et pédagogiquement inadmissible »

La ministre de l’Education Caroline Désir souhaitait plafonner le prix des voyages scolaires. Mais le projet ne devrait finalement pas aboutir dans un futur proche. Un revirement qui fait vivement réagir le PTB.

Au printemps dernier, la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) avait annoncé vouloir rapidement déposer une proposition pour plafonner le prix des voyages scolaires avec nuitées, lesquels peuvent parfois dépasser le millier d’euros. Mais son cabinet a indiqué début de semaine que le projet ne serait finalement pas déposé dans un avenir proche. Vu les importantes différences de niveau socio-économique entre écoles, une harmonisation semble en pratique particulièrement compliquée.

Une décision qui fait grincer des dents, notamment au PTB. « C’est une douche froide pour les familles », réagit Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française, dans une communiqué. « Au printemps 2022, [Caroline Désir] avait annoncé une initiative pour la rentrée 2022. Puis en mai dernier, elle a promis des plafonds pour juin, puis pour cette rentrée scolaire. Elle en a d’ailleurs l’obligation légale, cette mesure étant inscrite dans le Code de l’enseignement depuis 2018. Nous demandons à la ministre de respecter son engagement. C’est une mesure nécessaire pour l’accès à l’enseignement pour tous les élèves. »

Quant à l’argument sur les différences de niveau socio-économique entre écoles, la députée rétorque : « Est-ce ainsi qu’on lutte contre les inégalités? Les prix pratiqués par certaines écoles sont impossibles à payer, cela contribue à la sélection sociale et au marché scolaire. Quand on se dit de gauche, on ne peut pas capituler et continuer à l’accepter. Des parents doivent renoncer à laisser partir leurs enfants, même pour des excursions d’un jour. C’est humainement et pédagogiquement inadmissible. »

Selon Alice Bernard, un élève sur vingt en primaire ne peut pas participer aux voyages scolaires à cause de leur coût. En secondaire, il s’agirait d’un sur dix.

Fin juillet, la majorité PS-MR-Ecolo avait repoussé une proposition de résolution du PTB visant à plafonner le coût pour les parents de voyages et excursions scolaires. Le parti proposait de limiter le coût de ces activités à 400 euros pour le niveau primaire, et 600 euros dans le secondaire. La majorité avait justifié son rejet entre autres au motif que la ministre de l’Education planchait elle-même sur ce dossier.