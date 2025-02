Le gel des DPPR entraîne un vent de panique dans les écoles: «Pour certains, c’est difficile à avaler»

Les demandes d’aménagement de fin de carrière du personnel enseignant sont aujourd’hui gelées, dans l’attente d’éclaircissements de la part de l’Arizona. Alors que la ministre Glatigny avait promis de ne pas toucher à ces DPPR, cette potentielle volte-face imposée par le fédéral plonge de nombreux professeurs dans l’incertitude.

«Nos téléphones n’ont jamais autant sonné». Depuis quelques jours, les syndicats font face à une pluie d’interrogations de la part de professeurs et membres du personnel, inquiets quant à leur fin de carrière. Comme chaque année, de nombreux enseignants aspirent en effet à aménager leur fin de parcours professionnel via le mécanisme de DPPR (Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite), qui leur pemet de réduire leurs prestations ou de les abandonner complètement à certaines conditions. Or, ces demandes d’aménagement apparaissent aujourd’hui gelées par l’administration, plongeant le personnel et de nombreux établissements scolaires dans le flou.

«Ça suscite beaucoup d’émoi, surtout chez les professeurs qui approchaient de la date fatidique, confirme Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. Alors qu’ils s’étaient projetés et qu’ils pensaient ne plus avoir que quelques années à tirer, ils n’ont aujourd’hui plus leur sort entre leurs mains. Pour certains, c’est difficile à avaler.» Une incertitude qui se répercute également sur l’organisation interne des écoles. «Ça crée un vent de panique dans les établissements scolaires, qui ne savent pas sur quels membres du personnel ils pourront compter dans les années à venir», indique Masanka Tshimanga, présidente du SLFP Enseignement.

Une mesure de prudence

Concrètement, ce gel des demandes s’explique par la disparition de la «date P» (la date à partir de laquelle l’enseignant concerné peut officiellement prendre sa pension légale) sur le site du SPF Pensions (mypension.be). En raison des réformes ambitionnées par l’Arizona, cette date pourrait en effet se voir modifiée pour de nombreux professeurs. «Or, les DPPR sont calculées à partir de cette date P, rappelle Roland Lahaye. Sans cette donnée, les services de traitement de l’administration sont incapables de statuer sur les dossiers.» L’incertitude concerne toutes les DPPR qui prendront cours à partir du 1er janvier 2026.

Ce blocage temporaire s’apparente donc à une mesure de prudence de la part de l’administration, souligne la présidente du SLFP Enseignement. «Il valait mieux geler les demandes plutôt que de les accepter et puis devoir retirer ce droit aux membres du personnel, estime Masanka Tshimanga. Mais ça ne justifie toutefois pas tout le stress occasionné aujourd’hui.» D’autant que la ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny (MR) et la ministre-présidente Elisabeth Degryse (Les Engagés) «avaient promis» de ne pas toucher à ces DPPR, ce qui avait «dissipé toute forme d’inquiétude chez les enseignants», insiste encore la syndicaliste.

Un manque de coordination?

En effet, dans sa Déclaration de Politique Communautaire, le gouvernement de la FWB ne prévoyait aucune réforme de ce mécanisme. Un point que le MR et les Engagés semblent avoir eu des difficultés à défendre auprès de leurs partenaires flamands dans les négociations fédérales. «Pourtant, on avait l’impression d’avoir un groupe uni, prêt à mener des réformes dures, certes, mais cohérentes aux différents niveaux de pouvoir, fustige la députée de l’opposition Sarah Schlitz (Ecolo). Mais finalement, on a plutôt affaire à un gang de cowboys qui se tirent dessus entre exécutifs, ce qui crée le chaos dans un secteur déjà soumis à de grandes tensions et à des pénuries de personnel.»

Un manque de coordination que déplorent également les syndicats. «On aurait pu espérer davantage de synergie entre deux exécutifs du même bord politique, regrette Masanka Tshimanga. Mais finalement, c’est le fédéral qui désavoue la FWB.» Et Roland Lahaye d’insister: «Les négociateurs du MR et des Engagés pour l’Arizona ont en quelque sorte scié la branche sur laquelle la FWB se reposait.»

Mises au fait des préoccupations des enseignants, les ministres Glatigny et Degryse ont toutefois rapidement demandé des éclaircissements au ministre fédéral des Pensions, Jan Jambon (N-VA). Les trois cabinets concernés se rencontraient d’ailleurs mercredi après-midi pour une «consultation technique» à ce sujet.

Des mesures transitoires?

Une concertation qui ne devrait pas déboucher sur des réponses immédiates, avoue le cabinet Glatigny. Les objectifs tracés par l’Arizona doivent en effet être traduits dans des projets de loi, dont les modalités doivent encore être discutées. «Ces réformes ne se feront pas en un coup de cuillère à pot, avertit Sarah Schlitz. Les négociations peuvent durer des mois, voire des années en cas de blocage. Or, il est hors de question de laisser les professeurs dans l’incertitude pendant tout ce temps.» La députée écologiste, qui a interpellé le ministre Jambon sur la question en Commission mercredi, plaide dès lors pour le maintien temporaire de l’ancien régime, voire pour des mesures transitoires tant que les projets du fédéral n’ont pas été éclaircis.

Un constat partagé par les syndicats, qui se retrouvent aujourd’hui démunis dans les réponses à apporter à leurs affiliés. «Pourtant, si on avait travaillé en amont sur de meilleures conditions de fin de carrière pour les enseignants, on n’en serait pas là aujourd’hui, regrette Roland Lahaye. C’est là que réside la clé de l’équation: que met-on en place pour que les enseignants puissent travailler le plus longtemps possible? Dans la DPC, il existe des pistes de solution. Mais elles tardent à prendre forme. Or, tant que les professeurs ne verront pas ces mesures se concrétiser, ils continueront à vouloir partir plus tôt, tellement ils sont sur les rotules. Car, pour le moment, la DPPR reste la seule porte de sortie.»