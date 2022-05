Le CEB commence dans un mois: testez vos connaissances

Dans un mois, les élèves de sixième primaire commenceront les épreuves du CEB. Le Vif les aide à réviser.

Le CEB commencera dans un mois, le 16 juin et se tiendront jusqu’au 21 juin au matin. Les élèves de sixième primaire commenceront avec les épreuves « Ecouter » et « Ecrire ». Ils seront évaluées sur des épreuves de français (écouter, écrire, lire informatif, lire fictionnel), de mathématiques (solides et figures, grandeurs, nombres et opérations), de sciences et d’histoire et géographie. Le Vif a réalisé un quiz de 35 questions basé sur les questionnaires de 2018, de 2019 et de 2021.

Programme du CEB en 2022.

Ces examens communs servent à déterminer le niveau d’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les résultats de l’épreuve seront communiqués aux écoles fin juin. Les corrections seront réalisées par les enseignants de l’école.

Le Vif a rassemblé 35 questions des questionnaires de 2018, de 2019 et de 2021 pour tester vos connaissances. Vous pourrez retrouvez les questionnaires dans leur entièreté ici.