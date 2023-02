L’absentéisme à l’école bat des records

Entre fin août et décembre 2022, plus de 23.000 élèves ont présenté au moins neuf demi-jours d’absence scolaire. C’est 32,5% de plus qu’en décembre 2021 et 90,5% de plus qu’en 2019, écrivent Le Soir, Sudinfo et L’Avenir sur base de chiffres de la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.

Autrement dit, 2,6% des élèves scolarisés en Communauté française sont en situation d’absentéisme.

Face à la hausse de l’absentéisme, la ministre évoque « la complexification des relations école-famille » depuis la crise Covid.

Tous les niveaux d’enseignement sont concernés par cet accroissement de l’absentéisme mais c’est l’enseignement secondaire ordinaire qui est le plus touché (+33,5%). « Les élèves du degré supérieur sont complètement en perte de sens », confirme au Soir Anthony Spiegeler, directeur de l’école Nespa à Genappe.

« A la rentrée, beaucoup d’élèves n’osaient plus rentrer dans l’école. Ils devaient littéralement être accompagnés par la main. »