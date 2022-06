Les épreuves du CEB commencent ce jeudi pour les élèves de sixième primaire. Ils débuteront avec une épreuve de français.

Trois jours. Dans trois jours commenceront les épreuves du CEB. Les enfants seront évalués sur des épreuves de français (écouter, écrire, lire informatif, lire fictionnel), de mathématiques (solides et figures, grandeurs, nombres et opérations), de sciences et d’histoire et géographie. Ces épreuves doivent attester de la maîtrise des compétences attendues de chaque élève à la fin des primaires. Des épreuves qui permettent de mesurer de manière standardisée le niveau des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Vif fait le point sur différentes questions.

L’horaire

Les épreuves liées à l’octroi du CEB auront lieu ces jeudis 16, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 juin en matinée. Ces matinées seront organisées comme suit :

Les épreuves commenceront cette année par « Ecouter » et « Ecrire »

Le 20 juin aura lieu une grève nationale avec des perturbations prévues notamment dans les transports en commun. Les épreuves sont maintenues. « Les élèves ne seront cependant pas sanctionnés s’ils sont dans l’impossibilité de se rendre à leur examen », soulignait la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS) auprès de nos confrères de Bel RTL. « C’est le Conseil de classe qui aura le dernier mot. »

Plus facile qu’avant ?

Selon la ministre « le niveau du CEB n’est pas trop bas. Toutes ces épreuves externes sont préparées de façon professionnelle par des experts qui déterminent ensemble les conditions de passation, de réussite, etc. Des experts scientifiques ont été adjoints également pour continuer à améliorer le système, à bien calibrer les épreuves dans le temps et les rendre comparable d’une année à l’autre. Ces épreuves seront des épreuves vérité comme toujours. Ces épreuves ne sont pas conçues comme des épreuves éliminatoires qui doivent mettre un coup d’arrêt dans la scolarité des enfants. Ce n’est pas un examen d’entrée avant les secondaires mais une mesure du niveau global. On ne doit pas éjecter les élèves de notre système scolaire, c’est très important. »

Les effets du Covid

La semaine dernière, le Bureau fédéral du Plan a publié une étude estimant que la crise sanitaire avait creusé un retard d’apprentissage, estimé à un peu plus d’une demi-année, pour les élèves du primaire et du secondaire. Selon les informations collectées par le réseau public de l’enseignement flamand, il apparaît qu’environ un élève sur deux a pris du retard dans les apprentissages. Ce retard est qualifié de très important pour 25 % des élèves du primaire et pour 20 % d’entre eux dans le secondaire. Cette baisse du niveau scolaire concerne toutes les matières analysées: les langues (lecture et écriture), les mathématiques et les sciences.

Caroline Désir a réagi à cette étude auprès de nos confrères de la RTBF ce lundi matin affirmant que ce n’était pas une surprise. « Evidemment, la crise sanitaire a eu des conséquences sur notre enseignement. Trois années scolaires ont été impactées par la crise avec des fermetures, des pertes de semaines de cours. On a par ailleurs mis 90 millions d’euros pour pouvoir pratiquer de la remédiation et du soutien scolaire dans les écoles. »

Traquer les fuites

Avec l’ascension des réseaux sociaux, en particulier TikTok, Instagram, la ministre de l’Education souhaite renforcer la sécurité pour éviter toute fuite d’examen. Selon Caroline Désir, interrogée sur La Première ce lundi matin, il n’y a pas d’inquiétude à se faire. « On a très fort balisé la sécurité de ces épreuves. On a encore renforcé la sécurité d’un cran. » Selon elle, son administration suit la situation de près sur les réseaux sociaux. Elle met également en garde : « Je dis attention aux élèves et aux parents. Parfois il y a de fausses épreuves qui circulent. »

S’exercer

Le Vif a rassemblé 35 questions des questionnaires de 2018, de 2019 et de 2021 pour tester vos connaissances. Vous pourrez retrouvez les questionnaires dans leur entièreté ici.