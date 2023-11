Flandre: les écoles signalent de plus en plus d’élèves radicalisés

Les établissements scolaires flamands, qu’ils relèvent du réseau officiel ou catholique, font face à une augmentation croissante du phénomène de radicalisation parmi leurs élèves, révèlent De Tijd et la VRT. Cette tendance est confirmée par l’Ocam.

C’est surtout dans les grandes villes que l’on constate auprès des élèves une augmentation des propos et des comportements radicaux, parfois inspirés par l’islam.

Les écoles rapportent notamment le cas d’élèves qui refusent des voyages scolaires au motif qu’ils n’y disposeront pas assez de temps pour prier, de jeunes filles qui se voilent totalement ou de garçons qui se lavent rituellement les pieds dans les toilettes de l’école.

Il est également question de propos ultraconservateurs, homophobes ou extrêmement misogynes dans lesquels la religion ne joue aucun rôle, ou un rôle minime. Il s’agit notamment de cas où des élèves refusent d’emprunter des passages pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel ou de garçons qui rechignent à s’asseoir à côté de filles ou de suivre les consignes données par des professeurs féminins.

« Le nombre de signalements de propos ou de comportements radicaux a fortement augmenté ces derniers temps« , commente Karin Heremans, responsable auprès du réseau officiel GO!.

« En 2018 et 2019, on ne recevait que trois ou quatre signalements par an pour notre réseau. Aujourd’hui, on en a trois ou quatre par jour »

Le réseau d’enseignement catholique flamand dit enregistrer lui aussi ces derniers temps une hausse du radicalisme auprès de ses élèves, notamment depuis la reprise du conflit israélo-palestinien.

Cette polarisation grandissante auprès des élèves ne conduit toutefois pas forcément au radicalisme. Et les idées radicales ne débouchent pas systématiquement sur des idées violentes. Mais pour l’Ocam, qui analyse l’état de la menace en Belgique, on ne peut toutefois ignorer cette évolution.

Depuis 2021, l’organe constate d’ailleurs une augmentation du nombre de jeunes dans les signalements et dossiers de menace. Il s’agit dans ces cas-là de jeunes qui ont l’intention de passer à l’acte.

« Il s’agit bien souvent de jeunes qui n’étaient jusque-là pas du tout dans les radars des services de sécurité, mais qui se sont radicalisés en ligne », explique le directeur de l’Ocam, Gert Vercauteren. La Sûreté de l’Etat, elle aussi, constate une augmentation du nombre de jeunes dans ces dossiers.

Interrogé vendredi matin par Belga, le cabinet de la ministre Caroline Désir en charge de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles dit de son côté ne pas avoir constaté d’augmentation semblable du radicalisme dans les écoles depuis le début de cette année.

« Précisons que ce sont les retours de terrain que nous avons sur base de ce que les écoles déclarent aux équipes mobiles. Cela reste un phénomène marginal dans le travail de ces équipes mobiles mais qui est évidemment chaque fois pris très au sérieux et suivi de près », dit-on auprès de la ministre Désir.

Côté flamand, réagissant à ces informations de presse vendredi, le ministre de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), appelle à des sanctions face à ces élèves radicalisés.

« Si des jeunes s’opposent à nos normes et valeurs, nous devons agir et prendre des sanctions sérieuses lorsque les bornes sont dépassées. On ne résoudra pas cela avec des animateurs de rue », estime M. Weyts.