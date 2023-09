EVRAS: la Fédération Wallonie-Bruxelles impliquée dans les réunions du Centre de crise

La Fédération Wallonie-Bruxelles a été impliquée dans la dernière réunion organisée lundi sous l’égide du Centre de crise national à propos des incendies qui ont touché de écoles de Charleroi et de Liège la semaine dernière.

Ce sont les cabinets du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et de la ministre de l’Éducation Caroline Désir qui ont été impliqués dans la réunion organisée lundi sous l’égide du Centre de crise national. Cette réunion concernait les incendies qui ont touché six écoles de Charleroi et une de Liège la semaine dernière. Quatre écoles attaquées à Charleroi portaient des inscriptions hostiles à l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (Evras).

« Il est important qu’ils soient au courant », a indiqué la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden lors d’un débat d’actualité organisé en commission de la Chambre. Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi une série de mesures visant à renforcer la sécurité dans les écoles. La ministre de l’Intérieur a confirmé et développé mercredi en commission le dispositif mis en place.

A Charleroi, une personne de contact est à disposition du personnel des écoles et des patrouilles orientées sont organisées. La police fédérale est présente en appui dans les zones de police de Charleroi et de Liège et une discussion est en cours avec les autorités locales quant à la mobilisation de la réserve fédérale. Celle-ci est déjà intervenue dans la nuit du 14 septembre, a indiqué Mme Verlinden.

L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) suit également la situation. « Il ne manquera pas d’ajuster le niveau de menace et le centre de crise pourrait décider de nouvelles mesures« , a assuré la ministre, qui ne s’est pas prononcée sur le volet judiciaire.

Enfin, un screening renforcé des sites internet qui répandraient des fausses informations à propos de l’Evras a été lancé vendredi. « Les sites sont répertoriés et rapportés à la Computer Crime Unit. Une enquête est systématiquement lancée, notamment pour voir les flux de financement. » Annelies Verlinden était interrogée par Eva Platteau (Groen), Vanessa Matz (Les Engagés), Julie Chanson (Ecolo), Daniel Senesael (PS), Nabil Boukili (PTB) et Marie Christine Marghem (MR). La condamnation des incendies a été unanime.