Enseignement: où passent les 8 milliards dépensés annuellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles?

La grande majorité des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles est consacrée à l’enseignement. Le Vif fait le point.

Les dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’élevaient à 12,2 milliards d’euros en 2021. C’est le chapitre « enseignement, recherche et formation » qui comptabilise de loin le plus de dépenses (plus de 72%), le reste étant consacré notamment au sport, à la culture ou à la santé. Un chapitre dont les dépenses ont fortement augmenté en dix ans : de 6,9 milliards en 2011, on est passé à 8,8 milliards en 2021. La Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas de pouvoir fiscal propre. Elle tire ses revenus d’une dotation fédérale, qui provient essentiellement de recettes TVA (réparties entre Communautés selon une clef de répartition élèves) et de l’IPP. Le Vif a analysé à quoi sont affectés ces 8,8 milliards de dépenses.

Les dépenses les plus importantes du chapitre sont consacrées à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Le salaire des professeurs

Si on se concentre uniquement sur les dépenses du ministère de l’Education, ce sont les salaires du personnel qui coûtent le plus. 86%, exactement. Un pourcentage qui reprend la rémunération des enseignants, des directeurs et des auxiliaires d’éducation ainsi que les dépenses de personnel administratif, technique, ouvrier et paramédical de l’enseignement. Les rémunérations du personnel enseignant de l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire doivent y être ajoutées. C’est aussi dans ce domaine que la hausse ces dernières années est la plus importante. Le budget initial de 2021 prévoyait une dépense totale de 5,4 milliards. Une augmentation de 4,3% y a été ajoutée pour le budget initial de 2022.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation de budget. Tout d’abord l’inflation. Les salaires des profs sont basés sur l’indice pivot, leur salaire a donc été augmenté plusieurs fois de 2% depuis le début de l’année. La valorisation financière des nouveaux cursus suivis est également une explication. En effet, il est prévu que les nouveaux enseignants formés en quatre ans seront rémunérés au barème 301bis qui sera plus élevé que ceux qui ont réalisé leurs études en trois ans.

Les moyens inscrits dans le cadre de la Saint-Boniface, décret visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l’enseignement fondamental et secondaire, constituent la deuxième masse importante du budget de l’Education, à savoir 11 %. Cette année, ensuite, les moyens relatifs au Pacte d’Excellence sont estimés à près de 300 millions. Des moyens ont été dégagés pour 2022 et 2023 en lien avec la réforme des rythmes scolaires, à concurrence de 1,5 million d’euros par an, pour compenser les impacts au sein des secteurs du sport et de la jeunesse. La nécessité et l’ampleur de ces montants seront réévalués en octobre 2023 après une année complète de mise en œuvre de la réforme.

Enfin des dépenses liées à la formation des professeurs (avec un budget total de 14,1 millions d’euros), au Covid, aux inondations ou encore à l’impact de la guerre en Ukraine complètent le tableau.

Moyens supplémentaires

Suite à la crise sanitaire, la Commission européenne a débloqué une enveloppe de 5,9 milliards pour la Belgique en vue de l’aider à relancer son économie. La part revenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles s’élève à 495 million, soit 8,39% de la totalité de l’enveloppe. Avec cette somme, le gouvernement souhaite investir massivement dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et d’accélérer le développement du numérique dans l’éducation. Un plan d’investissement d’un milliard a justement été lancé pour augmenter le budget consacré à la rénovation des bâtiments scolaires avec comme objectif premier, la transition énergétique. 15 millions seront consacrés en 2022 à la provision numérique dans l’enseignement.

