Trois établissement scolaires, à Bruxelles et à Waterloo, évacués après une alerte à la bombe

Le centre scolaire du Berlaymont, à Waterloo, le collège général Roi Baudouin, à Schaerbeek, ainsi que le lycée Emile Jacqmain, à Bruxelles, ont été les cibles d’une alerte à la bombe vendredi matin.

Le centre scolaire de Berlaymont a été évacué, vendredi matin à Waterloo, en raison d’une alerte à la bombe, ont communiqué les autorités locales. Les opérations de fouille de l’établissement devraient être terminées en fin de matinée, a annoncé la bourgmestre Florence Reuter à l’agence Belga.

Une alerte à la bombe a été réceptionnée, vendredi matin vers 07h00, au centre scolaire de Berlaymont, situé au niveau de la drève d’Argenteuil, à Waterloo. Il s’agit d’un message électronique adressé à la direction de l’établissement.

Les autorités scolaires et communales se sont aussitôt mobilisées pour organiser l’évacuation des élèves et enseignants présents, et inviter les arrivants à retourner chez eux. « Celles et ceux qui n’ont pas pu rentrer, je pense notamment aux internes, ont été conduits au hall sportif situé à proximité de la maison communale, lequel constitue le centre d’accueil prévu dans notre plan d’urgence », commente Florence Reuter.

L’intervention de plusieurs équipes des polices fédérale et locale a été sollicitée et des chiens ont été amenés à participer à la fouille des locaux. Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, provoquant d’importants embarras de circulation dans la région de Waterloo.

Les cours ont été définitivement suspendus pour la journée de vendredi, ils devraient reprendre lundi au centre scolaire de Berlaymont.

Le collège Roi Baudoin de Schaerbeek également visé

Une autre alerte à la bombe a été déclarée vendredi matin au collège Roi Baudouin de Schaerbeek, à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, confirmant une information de RTL. Les élèves ont été évacués, et tous les devoirs d’enquête sont en cours.

Dans la matinée de vendredi, le collège général Roi Baudouin, situé sur l’avenue Félix Marchal à Schaerbeek, a reçu une alerte à la bombe. Selon RTL, les parents ont reçu un courriel de l’établissement informant de l’alerte.

La police de Bruxelles-Nord a été avertie par la direction, et s’est rendue sur place directement. « L’école a été évacuée. Il n’y a pas de raison de paniquer », a souligné la porte-parole de la police.

« Tous les devoirs d’enquête sont en cours », a-t-elle précisé.

Alerte à la bombe au lycée Émile Jacqmain

Une alerte à la bombe a également été déclarée vendredi matin au lycée Émile Jacqmain, à Bruxelles, a indiqué le porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles, confirmant les informations de BX1 et Bruzz. Entre-temps, l’école a été évacuée et le périmètre de sécurité, qui avait été mis en place par la police, vient d’être levé.

Dans la matinée, le lycée Jacqmain, situé au coeur du quartier européen, a reçu une alerte à la bombe. La zone de police de Bruxelles-Ixelles en a été informée et s’est directement rendue sur place. « Les élèves ont été évacués, et un périmètre de sécurité a été dressé aux alentours du lycée, comprenant le parc Léopold », a renseigné le porte-parole de la police. « Ce périmètre de sécurité vient d’être levé, et l’école va rouvrir », a-t-il ajouté.