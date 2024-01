En Belgique, le Covid était encore la 3e cause des décès en 2021

Le Covid-19 a provoqué 10.046 décès en Belgique en 2021, soit 8,9% de l’ensemble des décès du pays cette année-là, selon les données de Statbel, l’office statistiques.

Tout comme en 2020, le Covid-19 a été la 3e principale cause des décès recensés en Belgique en 2021, indique Statbel. Les deux premières places étaient à nouveau occupées par les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire.

Ensemble, ces trois groupes ont représenté plus de la moitié des décès (56,7%). Ainsi, 27.205 personnes (24,2%) sont mortes des suites d’une tumeur (maligne, bénigne ou de malignité incertaine) en 2021, un nombre très similaire aux 27.209 observés un an plus tôt. Suivent ensuite les maladies de l’appareil circulatoire, qui ont causé le décès de 26.450 Belges (23,6% de l’ensemble). Là aussi, le chiffre est assez proche de celui de 2020 (26.289 décès, +0,6%).

La pandémie de Covid-19 était, elle, à l’origine de 10.046 décès en Belgique en 2021, soit 8,9% de l’ensemble. La maladie était toutefois en recul puisqu’environ deux fois moins de personnes (-54,4%) ont perdu la vie pour cette raison par rapport aux 22.012 comptabilisées en 2020.

En Région de Bruxelles-Capitale, le Covid-19 était la 4e cause des décès (1.003, pour un taux d’11,3%) devancée par les tumeurs (1.914, 21,6%) et les maladies de l’appareil circulatoire (1.889, 21,3%). Les « autres morts naturelles » (comprenant entre autres les maladies du sang, de l’œil, de l’oreille, du système ostéo-articulaire, de la peau, les cas liés à la grossesse et ceux non classés ailleurs) complétaient le podium.

Les Régions flamande et wallonne suivent, de leur côté, les tendances nationales. Au nord du pays, les 16.225 décès pour cause de tumeurs (25,2%) devancent les 15.701 (24,3%) liés à des maladies de l’appareil circulatoire et les 5.368 personnes mortes après avoir contracté le Covid-19 (8,3%). Au sud, les 9.066 décès liés à une tumeur (23,3%) l’ont emporté sur les 8.860 dus à une maladie de l’appareil circulatoire (22,8%) et les 3.675 autres liés au coronavirus (9,4%).

Différence entre femme et homme

Selon les statistiques, les hommes décèdent le plus souvent de tumeurs (26,4% des cas) et les femmes de maladies de l’appareil circulatoire (25,2%). On retrouve en outre les mêmes tendances selon le sexe dans les trois Régions du pays. Le Covid-19, quant à lui, a causé plus de décès chez les hommes (5.673) que chez les femmes (4.373). Cela représente un taux de mortalité de 99,6 décès pour 100.000 hommes, contre 74,6 décès pour 100.000 femmes.

En 2020, rappelle Statbel, c’était l’inverse: un peu plus de femmes que d’hommes sont décédées des suites du coronavirus (11.281 contre 10.731, soit un taux de mortalité de 193,2 décès pour 100.000 femmes, contre 189,3 décès pour 100.000 hommes). A noter encore que les personnes qui sont décédées du Covid-19 en 2021 étaient en moyenne plus jeunes (79,6 ans) qu’en 2020 (83 ans).

Enfin, le taux de mortalité lié au coronavirus était le plus élevé en Wallonie cette année-là (100,5 décès pour 100.000 habitants), devant la Région bruxelloise (82,1 décès pour 100.000 habitants) et la Flandre (80,4 décès pour 100.000 habitants).