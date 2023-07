Elections communales 2024: les Bruxellois pourront voter dans le bureau de leur choix

Les Bruxellois auront la possibilité de voter dans un autre bureau de leur choix que celui qui leur aura été assigné à l’occasion des élections communales de 2024.

Ce texte vise à moderniser le Code électoral communal bruxellois. En Région bruxelloise, le vote électronique s’est installé partout depuis les élections de 2018. Le dispositif modernisé renforce la digitalisation des procédures, la principale avancée consistant un pointage électronique centralisé des électeurs.

Selon le ministre Clerfayt, ce système permettra, lors des prochaines élections communales, de cocher les électeurs lorsqu’ils se présentent au bureau de vote, via une base de données centrale. Cet enregistrement électronique met fin à l’obligation de tenir manuellement des listes de pointage papier ce qui offre plusieurs avantages pour les pouvoirs publics: garantie de circulation plus fluide dans le bureau de vote, économie de papier, simplification du travail et réduction des coûts. Mais cette numérisation entraîne surtout l’avantage pour les citoyens de voter dans le bureau de vote de leur choix, pour autant qu’il se trouve sur le même territoire que le domicile de l’électeur.

Procuration

Cette situation intéressera notamment les personnes qui voteront par procuration: plus besoin de se déplacer dans deux bureaux différents. Lors des élections communales de 2018, le taux d’absentéisme atteignait 16,47%, en diminution par rapport à 2012. Grâce à cette nouvelle procédure, la Région bruxelloise entend continuer à faire baisser ce taux, toujours trop important, espère le ministre.