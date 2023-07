Élections 2024 : qui peut voter ?

Le 9 juin 2024, la Belgique organise ses élections législatives. Qui sont les Belges qui peuvent aller voter ?

En Belgique, le vote est obligatoire. Doit voter celui ou celle qui possède la nationalité belge, est âgé(e) de 18 ans minimum le jour des élections, est inscrit(e) aux registres de la population d’une commune et n’est pas déchu(e) du droit de vote. Le nombre de Belges qui ne peuvent pas voter est donc assez réduit. Par ailleurs, des personnes qui sont venues s’installer dans le plat pays et qui ont obtenu leur citoyenneté belge pourront voter aux élections. Le 9 juin 2024, 8.186.254 personnes résidant en Belgique seront en âge de voter (chiffre provisoire).

Cependant, il existe aussi des Belges à l’étranger pour qui l’obligation de vote s’applique également. Plusieurs possibilités s’offrent à eux : se rendre en Belgique pour voter, se rendre dans le poste consulaire, voter par procuration en Belgique ou au poste consulaire ou voter par correspondance. Ces Belges-là doivent s’inscrire pour pouvoir voter.

Un peu d’histoire

Le droit de vote obligatoire et accessible à tous n’est, finalement, qu’assez récent en Belgique. Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle, à l’occasion du passage du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel, que le suffrage universel fait son apparition. « C’était toutefois un suffrage universel limité, puisque seuls les hommes pouvaient voter et que le vote plural subsistait: certaines personnes pouvaient, selon leurs qualités, avoir deux ou trois voix, alors que les citoyens ordinaires n’en disposaient que d’une », développe Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain. Il faudra attendre 1948 pour que le droit de vote soit accordé aux femmes.