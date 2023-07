Élections 2024 : comment remplir son bulletin de vote

Le 9 juin 2024, les Belges se rendront aux urnes pour élire leurs nouveaux représentants. Mais comment remplir correctement son bulletin de vote et voter valablement… ou pas ?

En Belgique, rien n’est jamais simple ! Petit pays mais… deux systèmes de vote: sur papier, en Wallonie. Mais de façon électronique, à Bruxelles, en Flandre et dans la communauté germanophone. Dans un cas comme dans l’autre, comment remplir son bulletin de vote ?

Dans le cas d’un vote papier, il convient de suivre certaines règles pour s’assurer que le vote soit valide.

Concrètement, il est possible de voter:

soit pour une liste (un ‘ vote de liste ‘),

‘), soit pour des candidats au sein d’une même liste (un ‘vote nominatif‘).

Si un électeur vote pour les deux (à la fois pour la liste et pour les candidats), seul le vote nominatif sera comptabilisé. « Par contre, le vote sera considéré comme un bulletin en faveur de la liste choisie. Cela compte dans le nombre de sièges à pourvoir par liste », expose Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain.

Si une personne vote pour plusieurs candidats, mais sur des listes différentes, son bulletin sera considéré comme non avenu et ne sera donc pas pris en compte. Il n’est en effet possible de voter « par assemblée, que pour une et une seule liste. »

En revanche, rien n’empêche évidemment, rappelle le politologue, « de voter pour une liste au fédéral, pour une autre à la région et pour une troisième au niveau européen. »

Différence entre le vote nul et vote blanc

Il est important, également, de ne rien inscrire sur le bulletin de vote. Celui-ci ne peut contenir que les cases « noircies » à l’aide du crayon rouge, correspondant au vote lui-même. En cas d’écriture ou de dessins, le vote sera considéré comme nul.

Le vote blanc correspond à la situation où l’électeur n’a tout simplement noirci aucune case et n’a, de facto, pas voté.

Une fois le vote posé dans les règles de l’art, il suffit de plier le bulletin de vote en suivant le prépliage et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet.



Voter de façon électronique

Dans le cadre d’un vote électronique (en Flandre, dans la région bruxelloise et dans la communauté germanophone) l’électeur reçoit, en se présentant au bureau de vote, une carte à puce. Celle-ci lui donne accès à l’ordinateur qui propose alors les différentes listes.

Il est alors possible de poser un vote :

pour une liste

pour un ou plusieurs candidats.

En cas d’erreur ou de changement d’avis, l’ordinateur permet de revenir en arrière. L’électeur peut également poser un vote blanc. Le vote nul, par contre, n’est pas possible lors d’un scrutin électronique. Une fois le vote définitif réalisé, il est important de le confirmer. Tant qu’il n’est pas confirmé, le vote peut être changé.

Une fois le vote confirmé, l’électeur reçoit un bulletin de vote imprimé reprenant un code-barres et les informations de vote. Il suffit alors de se rendre vers l’assesseur et de scanner le code-barres à l’endroit prévu à cet effet. A ce moment-là, une urne s’ouvre et il ne reste plus qu’à y déposer le bulletin.