Dominique Mineur: la nouvelle Secrétaire générale du Palais royal est une femme (et c’est une première)  

Dominique Mineur deviendra Secrétaire générale du Palais royal en octobre, a annoncé le Palais. Ambassadrice en Arabie saoudite, elle sera la première femme à accéder à cette fonction au sein de la monarchie belge.

Mme Mineur succèdera à Pol De Witte le 1er octobre. Ce dernier, Secrétaire général du Palais depuis le 1er septembre 2016 a notamment été Ambassadeur à Ankara (2009-13) et à Copenhague (2013-16). Il prendra la direction de l’Institut Egmont, l’Institut royal des relations internationales.

Une diplomate de carrière

La nouvelle Secrétaire générale est également diplomate de carrière et est actuellement Ambassadrice de Belgique en Arabie saoudite. Elle a auparavant représenté la Belgique aux Émirats arabes unis (2014-18) et occupé diverses fonctions au sein des représentations diplomatiques belges auprès de l’ONU à Genève et New York, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne et Paris, de même qu’au SPF Affaires étrangères à Bruxelles.

Quel est son rôle ?

Le Secrétaire général du Palais royal suit quotidiennement les grands sujets de société en Belgique pour en informer le Roi, peut-on lire sur le site officiel de la monarchie belge. Il propose et prépare les activités du Roi et de la Reine dans le domaine sociétal et coordonne les audiences du Roi avec les représentants de la société civile, ainsi que l’ensemble des activités du couple royal en Belgique et à l’étranger.