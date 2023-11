Distribution des journaux: Bpost regrette l’incertitude

Bpost déplore l’absence de résolution lors de la dernière étape du processus d’attribution du marché public pour les concessions liées à la distribution des journaux et périodiques.

Cela alors que le conseil des ministres restreint (kern), qui s’est réuni lundi, n’a pas encore pris de décision en la matière. L’entreprise postale déplore par ailleurs n’avoir été informée, une nouvelle fois, de la situation que via des fuites dans la presse.

Le SPF Economie a récemment recommandé de confier la distribution des journaux et magazines, non plus à bpost, à partir de l’année prochaine, mais respectivement aux entreprises PPP et Proximy.

Le kern s’est penché sur cette délicate question et s’est entendu pour soumettre le dossier à un examen technique au sein des différents cabinets concernés avant la poursuite des discussions au sein du conseil ministériel restreint.

Une incertitude que regrette l’entreprise postale. « La décision est très importante pour notre entreprise. Pendant des années, bpost a assuré la distribution des journaux et des périodiques dans tout le pays, avec une qualité reconnue par nos clients. L’incertitude actuelle est pesante pour les collaborateurs concernés et leurs familles, surtout en cette période de fin d’année », souligne ainsi le CEO Chris Peeters.

Cette nouvelle information cause une inquiétude légitime au sein de notre entreprise et parmi notre personnel, poursuit l’entreprise, qui ajoute être en dialogue constant avec les partenaires sociaux. « C’est en concertation avec eux, que l’entreprise suivra les développements et posera les jalons du futur. »

Bpost assure être à la disposition du SPF Economie afin de répondre à toutes les questions et « demande avec insistance de faire, au plus vite, la clarté sur le timing envisagé et la suite du processus ».

« Garantir la qualité et la continuité des services est essentiel pour bpost, notamment en cette période cruciale de pic de fin d’année. ​ Les milliers de facteurs et factrices assureront ​la distribution des journaux et périodiques, comme le veut le contrat, au moins jusqu’à la fin de l’année », conclut l’entreprise postale, qui communiquera dès que de nouvelles informations seront disponibles et que la situation le permettra.

L’action de Bpost perd près de 12%

L’action de Bpost à la Bourse de Bruxelles a perdu près de 12% de sa valeur durant la journée de lundi. D’après L’Écho, la capitalisation boursière a même fondu de 100 millions d’euros en un jour. L’action a ainsi reculé de 11,92%, pour atteindre un prix de 4,49 euros.