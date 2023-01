Discours annuel du Roi aux Autorités du pays: le Roi salue la lutte contre la corruption, Alexander De Croo, la coopération

Le Roi Philippe a salué une Belgique « à la pointe de la lutte contre la corruption », mardi au Palais royal à Bruxelles à l’occasion de son discours annuel aux Autorités du pays.

Le pouvoir judiciaire, mais aussi la police, a été particulièrement mis en exergue par le Souverain avec des références au dossier dit du « Qatargate » qui touche le Parlement européen ou encore au trafic de drogue et aux violences qui y sont liées, singulièrement à Anvers.

« Des événements récents me donnent l’occasion de féliciter, pour leur beau travail, la magistrature ainsi que tous les services qui contribuent au maintien de notre État de droit et de notre protection à tous : la police fédérale et locale, la police judiciaire et administrative, les douanes – et les services de renseignements civil et militaire », a énuméré le Roi.

« Les succès engrangés les semaines et mois passés démontrent bien leur engagement et leur efficacité pour combattre les organisations criminelles. Notre pays est à la pointe de la lutte contre la corruption. (…) Contrer tout acte de corruption et lutter contre leur impunité est une question de dignité et de préservation de nos institutions démocratiques. C’est aussi ce qui nous distingue des autocraties. La Justice est un pilier essentiel de notre Etat de droit. »

« S’attaquer aux raisons qui conduisent à l’addiction »

Le Roi Philippe s’est dit aussi « interpellé par les récentes attaques violentes et indignes contre les services de secours et de police. Nous ne pouvons les tolérer et devons faire en sorte qu’elles ne se reproduisent plus. »

Quant à la lutte contre le trafic de drogue, le Roi a estimé que « cette violence doit être contrée. Mais nous devons aussi nous attaquer aux raisons qui conduisent à l’addiction, investir davantage dans la prévention – et protéger les jeunes contre les fausses promesses que leur font miroiter la consommation de drogues. »

Le Roi a aussi dit espérer « que le procès des attentats du 22 mars se poursuivra en toute sérénité, dans le respect de l’Etat de droit et de la souffrance des victimes. »

Alexander De Croo souligne « l’esprit de coopération » de la Belgique

« Cet esprit de coopération est une nécessité absolue dans un monde en pleine mutation. Être seul de nos jours, c’est être faible; jouer collectif, c’est être fort« , a-t-il déclaré.

Et d’illustrer notamment son propos par la lutte contre le trafic de drogue: « la lutte contre la criminalité internationale liée à la drogue n’échappe pas à la règle. Au niveau national, elle passe par la coopération entre la police locale et la police fédérale. Mais aussi la coopération au-delà des frontières nationales, entre les sociétés portuaires et les compagnies maritimes, avec les pays voisins confrontés aux mêmes défis et avec les pays d’origine des stupéfiants. »

Selon le Premier ministre, « lors des crises qui ont marqué ces trois dernières années, la Belgique s’est révélée à la face du monde comme un partenaire stable et fiable, et comme un leader mondial dans des domaines majeurs. De l’exportation de milliards de vaccins au transit de gaz irriguant tous nos pays voisins: notre pays a été au rendez-vous. Tout comme il l’a été, malgré un contexte économique difficile, avec ses 100.000 nouveaux emplois créés. Jamais notre pays n’a connu un tel taux d’emploi. »

Alexander De Croo a aussi rendu hommage aux enseignants, aux services de police et d’incendie ou encore au personnel soignant: « La force de notre pays réside dans toutes ces personnes qui le font fonctionner. Dans tous les citoyens et les entreprises qui, contre vents et marées, avancent. À tous niveaux, les pouvoirs publics ont le devoir absolu de soutenir ces personnes et de leur donner les outils et la liberté. Car ce sont elles qui portent et financent notre sécurité sociale, un filet de sécurité qui a révélé toute son importance ces dernières années. »

Le discours aux Autorités n’avait plus été organisé depuis janvier 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.