Deux nageurs décédés à la Côte

Deux nageurs sont décédés samedi après-midi à la Côte, entre Blankenberge et Zeebrugge, annonce le chef de corps de la police locale de Blankenberge, Hans Quaghebeur.

Ils se trouvaient dans une zone non surveillée entre Blankenberge et Zeebrugge. Un premier corps a été retrouvé sans vie. Les secours ont tenté en vain de réanimer le deuxième nageur. Les victimes sont deux hommes de nationalité polonaise, l’un d’une trentaine d’années, l’autre d’une quarantaine d’années. Ils s’étaient installés avec un groupe d’amis dans les dunes entre Blankenberge et Zeebrugge.

Les deux nageurs ont échoué dans une zone non surveillée entre Blankenberge et Zeebrugge. « Les deux hommes sont allés se baigner dans une zone non surveillée. Un corps sans vie a été rejeté sur le rivage. L’autre homme a été réanimé, mais on ne pouvait plus rien pour lui non plus« , a déclaré le chef de la police.

Un enfant disparu à Ostende sera retrouvé sain et sauf 10 kilomètres plus loin

Une importante opération de recherche a été lancée samedi à Ostende pour retrouver un enfant de 9 ans qui avait disparu depuis plusieurs heures. La procédure noyade avait été lancée et des recherches ont été effectuées sur la plage, sur la digue et dans la mer. Un hélicoptère a également été mobilisé. Les sauveteurs ont également demandé aux baigneurs de sortir de la mer afin de faciliter l’opération. L’enfant a été retrouvé à Westende, à une dizaine de kilomètres.

La police avait également diffusé un avis de recherche. L’enfant est originaire de la commune bruxelloise de Koekelberg.