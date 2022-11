Deux morts par arme blanche et deux blessés lundi à Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht

Trois agressions à l’arme blanche ont été commises lundi soir à Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Anderlecht, ont confirmé les zones de police Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Midi, ainsi que le parquet de Bruxelles, selon une information de Sudinfo. Deux personnes, l’une à Molenbeek-Saint-Jean, l’autre à Saint-Gilles, sont décédées des suites de leurs blessures. Deux autres personnes ont été blessées à Anderlecht.

Les premiers faits ont eu lieu vers 18h00, Quai du Veeweyde à Anderlecht. Un homme a attaqué des passants pour une raison encore inconnue. Deux personnes ont été blessées. L’une d’entre elles se trouvait dans un état grave lundi soir. Les deux victimes ont été transférées à l’hôpital. La zone de police Bruxelles-Midi est toujours à la recherche de l’auteur de ces actes. Elle a notamment procédé à l’évacuation et à la fouille du campus du CERIA, non loin de là où les faits ont eu lieu.

Un peu moins d’une demi-heure plus tard, vers 18h20, une deuxième agression à l’arme blanche a été commise, cette fois place Bethléem à Saint-Gilles. Une personne est décédée, après avoir reçu un coup de couteau dans la gorge, selon une source policière. Les circonstances exactes des faits font l’objet d’une enquête. « Le parquet se rend sur les lieux ce soir, avec le laboratoire de la police judiciaire et un médecin légiste », a déclaré la porte-parole du parquet de Bruxelles, Willemien Baert. « Aucun suspect n’a encore été arrêté pour ces faits. »

Quant au troisième fait du même genre, il a eu lieu rue De Koninck à Molenbeek-Saint-Jean, vers 18h30, dans un centre d’accueil pour sans-abri. Deux hommes se sont battus, l’un d’eux a sorti un couteau et a poignardé l’autre. La victime est décédée. Quant à l’auteur, il a pu être appréhendé très rapidement. « À Molenbeek-Saint-Jean, le parquet se rendra plus tard sur les lieux, également avec le laboratoire de la police judiciaire et un médecin légiste », a indiqué Willemien Baert.

Selon le parquet, il n’y a pour l’instant aucune indication d’un lien entre ces trois faits.