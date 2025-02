Voici le salaire que pourraient toucher les nouvelles et jeunes recrues de l’armée belge

Le cabinet du ministre de la Défense promet un salaire d’environ 2.000 euros aux jeunes qui s’engageront volontairement dans l’armée belge.

Les jeunes de 18 ans qui seront bientôt invités à exécuter un service militaire volontaire d’un an pourront compter sur une solde tournant autour de 2.000 euros, soit environ le salaire de départ d’un militaire entrant à la Défense, a-t-on appris au cabinet du ministre de la Défense, Theo Francken.

Ce week-end dans les colonnes de SudInfo et mercredi dans le journal de RTL-TVi, le nouveau ministre a expliqué que la Défense enverrait, au mois de novembre prochain, une lettre aux 120.000 jeunes de 18 ans pour leur proposer d’accomplir leur service militaire. Les tests physiques et psychologiques auront lieu en avril-mai, et en septembre 2026, les premiers miliciens pourraient entamer leur instruction.

Le ministre s’attend à un grand succès. Quelque 500 jeunes pourront être pris en charge même si M. Francken n’exclut pas un plus grand nombre.

Un ministre de la Défense précédent, Pieter De Crem, avait déjà introduit un service militaire volontaire en 2010. Durant les six premiers mois, les recrues touchaient 7 euros par jour en plus des allocations de chômage ou des allocations familiales, avant de toucher le salaire de base d’un militaire. L’initiative concernait plutôt les jeunes de 24 à 26 ans, et visait d’abord à rajeunir le personnel de la Défense.